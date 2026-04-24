E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta, trazemos um cardápio de boa disposição, acompanhado por uma fresquinha de vídeos e, para sobremesa, um doce de anedotas.
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Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v952 [22MB]
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ANEDOTAS COM HUMOR
Viajavam no mesmo compartimento de um comboio, um português, um espanhol, uma loira espectacular e uma gorda enorme. Depois de uns minutos de viagem, o comboio passa por um túnel e ouve-se uma chapada. Ao saírem do túnel, o espanhol tinha um vermelhão na cara.
A loira espectacular pensou: … este filho da mãe do espanhol queria-me apalpar, enganou-se, apalpou a gorda e ela deu-lhe uma chapada.
A gorda enorme pensou: … o filho da mãe do espanhol apalpou a loira e ela mandou-lhe uma chapada.
O espanhol pensou: … este sacana do português apalpou a loira, ela enganou-se e mandou-me uma chapada.
E o português pensou: … oxalá venha outro túnel para poder mandar mais uma chapada ao cabrão do espanhol …
Um aluno para o professor de História:
– Como é que estamos em crise, sendo descendentes de portugueses que no século XV andaram a navegar pelo desconhecido e construíram um Império Comercial?
Responde o professor:
– Nós não somos descendentes desses bravos Portugueses!
– Então? Somos descendentes de quem?
– Dos que ficaram cá…
O Manuel vai para a tropa paraquedista.
Após o processo de aprendizagem no solo, eis que chega a primeira aula prática em altitude:
- Estamos a dois mil metros de altura - diz o instrutor - o equipamento foi todo revisto. Saltarás por aquela porta. Ao puxar a primeira corda, o paraquedas abre-se. Se isso porventura não acontecer, o que é pouco provável, puxa a segunda corda. Se ainda assim o paraquedas não abrir, o que é improvabilíssimo, puxa a terceira corda e ele abrirá. Lá em baixo, estará um jipe à tua espera, para levar-te de volta ao quartel. Percebido?
Sem qualquer tipo de dúvida, Manuel salta. Puxa a primeira corda e o paraquedas não se abre, puxa a segunda, nada... Puxa a terceira e nem assim o equipamento funciona. Começa a ficar preocupado:
- Ai Jesus! Estou perdido! Com a sorte que estou, só falta o jipe não estar lá em baixo à minha espera!!!
Uma tia chiquíssima dá um almoço à beira da piscina. Lá ao fundo no jardim, o seu jardineiro trabalha. Nisto, desata aos pulos e cambalhotas, numa dança notável. Uma amiga, dona de um ginásio local, fica impressionada e propõe:
- Querida, acha que por cem euros consigo convencer o seu jardineiro a ir fazer uma demonstração de aeróbica ao meu ginásio? É que nunca vi ninguém saltar tanto e tão bem.
A tia acede e grita para o jardineiro:
- Ó Alfredo, por cem euros importa-se de voltar a espetar o ancinho no pé?
Chega a mãe a casa e, ao ver a filha toda descascada, diz-lhe:
– Oh minha filha! O que é isso? Toda descascada?
Responde-lhe a filha:
– Não mãezinha, eu estou vestida para o amor!
A mulher lá resolve fazer o mesmo para o marido. Ele bate à porta, ela abre toda descascada, e ele diz-lhe:
– Oh Maria, o que é isso? Isso lá é jeito de vir à porta.
– Oh querido, eu não estou nua, estou vestida para o amor! – diz-lhe a mulher.
– E olha lá, não podias ter passado isso a ferro?
Vídeos
Hoje começamos diferente... começa o som
Mourinho dá grande tanga aos jornalistas
O assessor de imprensa quis dar início à conferência, mas Mourinho estava distraído a ver as notícias 👀😅#Mourinho #Benfica pic.twitter.com/uLkvOqn3Du
— A BOLA (@abolapt) April 24, 2026
Toy chama filho da p... a Trump
Toy, é tua. 👑 Fuck Netanyahu. Fuck Donald Trump. pic.twitter.com/zGbJu1gy01
— Senhor do pão (@senhordopao_) April 23, 2026
Dizem que a justiça divina foi feita a Luís Filipe Vieira
Grande penalidade para o FC Porto. pic.twitter.com/F2xdnQB5VJ
— Sporting Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) April 23, 2026
Perseguição com voo do foragido
Fantásticos falhanços desta semana
Incríveis humanos
Atenção às horas de descanso e de refeição
I'll be busy between 6 and 1 pic.twitter.com/3i0DxZs9Nt
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) April 23, 2026
Que badalhocos!!!!
You can question his methods, but not his results The last romantic man pic.twitter.com/ioJ6gK1eEr
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) April 24, 2026
O vento é poderoso; ele é indomável
Fantástico
I'm speechless! Simply spectacular!👏👏 pic.twitter.com/yTwkDH6Yia
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) April 23, 2026
Só pode ser um?
Please come up one at a time 😂😉 pic.twitter.com/4LxYiazZUu
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) April 22, 2026
Ei cum caray piorou e muito!!!
This is his end 😂 pic.twitter.com/Bs90J3sNUX
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) April 21, 2026
Sem comentários
Sometimes gestures can be misinterpreted😂 pic.twitter.com/E4NwxQMcRg
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) April 21, 2026
O método é conhecido, agora usa-o
Sometimes you have to push yourself pic.twitter.com/ga37hrSYBC
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) April 24, 2026
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