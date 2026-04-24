E Porque Hoje é Sexta

O Manuel vai para a tropa paraquedista.

Após o processo de aprendizagem no solo, eis que chega a primeira aula prática em altitude:

- Estamos a dois mil metros de altura - diz o instrutor - o equipamento foi todo revisto. Saltarás por aquela porta. Ao puxar a primeira corda, o paraquedas abre-se. Se isso porventura não acontecer, o que é pouco provável, puxa a segunda corda. Se ainda assim o paraquedas não abrir, o que é improvabilíssimo, puxa a terceira corda e ele abrirá. Lá em baixo, estará um jipe à tua espera, para levar-te de volta ao quartel. Percebido?

Sem qualquer tipo de dúvida, Manuel salta. Puxa a primeira corda e o paraquedas não se abre, puxa a segunda, nada... Puxa a terceira e nem assim o equipamento funciona. Começa a ficar preocupado:

- Ai Jesus! Estou perdido! Com a sorte que estou, só falta o jipe não estar lá em baixo à minha espera!!!