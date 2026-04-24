DeepSeek lança um novo modelo de IA, o DeepSeek V4
A China continua a acelerar na corrida global da inteligência artificial e há novidades frescas. A empresa DeepSeek anunciou o lançamento do seu mais recente modelo de IA, o DeepSeek V4, reforçando a competição com gigantes tecnológicas dos EUA e da Europa.
Segundo informações avançadas, este novo modelo surge como uma evolução significativa face às versões anteriores, prometendo maior desempenho, eficiência e capacidade de raciocínio. A aposta da empresa passa por consolidar a sua posição no mercado global, onde nomes como OpenAI e Google dominam atualmente.
DeepSeek V4: mais rápido, mais eficiente
O DeepSeek V4 foi desenvolvido com foco em otimização de recursos, algo crítico numa altura em que os custos computacionais da IA continuam elevados. A empresa afirma que o modelo consegue oferecer resultados comparáveis (ou até superiores) a modelos rivais, mas com menor consumo de recursos (e com chips da Huawei).
Além disso, o V4 foi treinado com uma arquitetura mais avançada, permitindo melhor compreensão de linguagem natural, geração de código e tarefas complexas, áreas onde a concorrência tem investido fortemente.
China não quer ficar para trás
Este lançamento mostra claramente que a China está determinada a não perder terreno na corrida da IA. Empresas como a DeepSeek têm vindo a ganhar destaque, beneficiando de investimento e de um ecossistema tecnológico cada vez mais robusto.
A estratégia passa por competir diretamente com soluções ocidentais e, ao mesmo tempo, reduzir a dependência de tecnologia estrangeira, um ponto crítico num contexto de tensões tecnológicas globais.
Com o lançamento do V4, a pressão aumenta sobre as restantes empresas do setor. A evolução rápida destes modelos está a acelerar a inovação, mas também levanta questões sobre regulação, segurança e impacto no mercado de trabalho.
Uma coisa é certa, a corrida pela liderança em inteligência artificial está longe de abrandar e a China acaba de dar mais um passo importante.
Este DeepSeek V4 não é inteiramente “gratuito” – “Em troca” do acesso quer saber o “email” do utilizador ou o “número de telefone”… que certamente ficarão “guardados” em servidores chineses.
( https://chat.deepseek.com/sign_in ).
Qual é a diferença entre estar num servidor na China, nos states ou em Marte? Só se for o tempo de latência do ping…..
A versão anterior já pedia. Mas pergunta-lhe para que quer o registo (conta com nome e password). Dá uma resposta bastante razoável (e informa que na China a lei exige o registo com o nome real).
Os principais chatbots exigem registo (mas não o registo com nome real).
“reforçando a competição com gigantes tecnológicas dos EUA e “ … da Europa? Não sabia que os putos da creche estavam na linha da frente da IA