Huawei investe 10 mil milhões de dólares na condução inteligente

A Huawei anunciou um investimento massivo no setor da condução inteligente, comprometendo mais de 10 mil milhões de dólares ao longo dos próximos cinco anos para reforçar a capacidade computacional dedicada ao treino de sistemas de Inteligência Artificial (IA).

Um investimento histórico em I&D

Conforme avançado pela Reuters, só este ano, a Huawei prevê investir 18 mil milhões de yuans (cerca de 2,2 mil milhões de euros) a nível global em investigação e desenvolvimento (I&D) na área da condução inteligente.

Desse total, 10 mil milhões de yuans (cerca de 1,25 mil milhões de euros) serão canalizados exclusivamente para o reforço da capacidade computacional: o motor que alimenta os sistemas de condução autónoma e assistida que a empresa tem vindo a desenvolver.

Estes números revelam a dimensão da aposta da Huawei num setor onde a competição se reforça a cada dia, e onde a empresa já conquistou uma posição de destaque.

Tecnologia da Huawei representada no salão automóvel

Na Automotive Technology Conference da Huawei, em Pequim, foram apresentados 38 modelos de veículos equipados com as tecnologias de condução inteligente e cockpit inteligente da marca.

Entre eles, destacam-se quatro modelos da Audi e o BZ7 da Toyota, desenvolvido em parceria com a Guangzhou Automobile, uma prova clara de que a colaboração entre a gigante tecnológica chinesa e a indústria automóvel tradicional está a ganhar uma nova dimensão.

A Huawei aproveitou, também, o evento para apresentar o Qiankun ADS, o seu mais recente sistema avançado de assistência à condução.

Recorde o Aito, o pontapé de saída da Huawei neste mercado

O sucesso da Huawei no setor automóvel tem raízes no relançamento da Seres, em 2021, com a criação da marca Aito.

Desde então, a trajetória tem sido de crescimento acelerado: a Aito ultrapassou marcas premium alemãs como a BMW, a Mercedes-Benz e a Audi no segmento de veículos com preço superior a 500.000 yuans (cerca de 63.000 euros), tanto em 2024 como em 2025, de acordo com dados da consultora ThinkerCar, sediada em Xangai.

Cada vez mais proprietários de automóveis chineses estão a substituir os seus veículos premium alemães por marcas nacionais como a Aito, a Zeekr e a Li Auto.

Disse Yale Zhang, diretor-geral da Automotive Foresight, afirmando que, "agora, as marcas chinesas são vendidas a preços ainda mais elevados, dissipando a perceção de que apenas servem quem procura pechinchas".

Huawei está prontíssima para o sucesso

Apesar de as vendas automóveis representarem ainda uma fatia relativamente pequena do portfólio da Huawei, a par das telecomunicações, dos smartphones e da computação em nuvem, é precisamente este segmento que regista o crescimento mais expressivo.

Segundo a Reuters, em 2025, as receitas ligadas ao setor automóvel cresceram 72%, atingindo os 45 mil milhões de yuans (ceca de 5,6 mil milhões de euros).

Este desempenho contribuiu para um crescimento global das receitas da empresa de 2,2%, num resultado que consolida a posição da Huawei como um dos players mais relevantes da nova era da mobilidade automóvel inteligente.

Plano da Huawei para o futuro automóvel

Por detrás desta ambição da Huawei está um plano tecnológico de longo prazo denominado Intelligent Automotive Solution 2030, no qual a Huawei traça a sua visão para o automóvel do futuro.

A empresa não pretende fabricar carros, mas ser a fornecedora da inteligência que os vai equipar, desde os sistemas de condução autónoma até aos cockpits digitais, passando pela conectividade 5G e pela computação em nuvem.

O objetivo é levar Tecnologias de Informação e Comunicação (em inglês, ICT) a todos os veículos, transformando o carro num verdadeiro espaço inteligente integrado no quotidiano dos utilizadores.

Do ponto de vista técnico, a Huawei estima que cada veículo precisará de mais de 5000 TOPS de capacidade computacional até 2030 para suportar funções como a condução autónoma de nível 3, a realidade aumentada e os serviços personalizados em tempo real.

Para isso, a empresa aposta na convergência entre 5G, IA e plataformas digitais de nova geração, uma infraestrutura que, segundo o plano, estará na base de todos os veículos inteligentes da próxima década.

A transformação vai além da tecnologia. O relatório da Huawei prevê que o modelo de negócio da indústria automóvel mude radicalmente: em vez de lucrar apenas na venda do veículo, as fabricantes passarão a gerar receita de forma contínua através de atualizações remotas, subscrições e serviços digitais.

É precisamente neste novo ecossistema que a Huawei quer ocupar um lugar central.