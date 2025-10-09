Huawei Watch Ultimate 2: o smartwatch dos aventureiros já chegou a Portugal

Concebido para os entusiastas da tecnologia e aventureiros, o Huawei Watch Ultimate 2 procura redefinir os limites da tecnologia wearable com funcionalidades sem precedentes, como a comunicação subaquática por sonar. O dispositivo já pode ser experimentado e adquirido na Huawei Store e, muito em breve, nos principais retalhistas nacionais.

Apresentado no dia 19 de setembro, num evento onde a Huawei mostrou um conjunto de novos produtos inovadores sob o mote "Ride the Wind", o Huawei Watch Ultimate 2 introduz uma funcionalidade de comunicação inédita: a capacidades de mergulho até 150 metros permite o envio de mensagens predefinidas entre dispositivos num raio de 30 metros.

É, também, possível realizar chamadas e reproduzir música debaixo de água.

Para uma segurança acrescida, o relógio inclui uma funcionalidade SOS subaquática com um alcance de até 60 metros.

Design robusto e um ecrã mais imersivo

Construído para os ambientes mais extremos, o relógio apresenta materiais ultrarresistentes, tais como uma caixa em metal líquido à base de zircónio, a moldura em cerâmica nanocristalina de duas cores e vidro de safira.

A versão azul vem com uma bracelete de tecido compósito entrançado e inclui, na caixa, uma bracelete adicional em titânio e outra em fluoroelastómero. Já a versão preta tem uma bracelete em fluoroelastómero, suave e agradável ao toque, que pode ser trocada pela bracelete própria para mergulho, oferecida pela marca.

O ecrã LTPO 2.0 de 1.5 polegadas foi otimizado com margens 18% mais estreitas, proporcionando uma experiência visual mais imersiva. O seu brilho, que atinge os 3.500 nits, garante uma visibilidade perfeita mesmo sob luz solar direta.

Aventura e segurança em qualquer terreno com o Huawei Watch Ultimate 2

Para as aventuras em terra, o sistema de Posicionamento Sunflower foi aprimorado, o que melhora a precisão da localização para oito metros. Agora, o Expedition Mode permite importar rotas, descarregar mapas offline e utilizar a funcionalidade "Route back" para um regresso seguro.

A segurança do utilizador é reforçada com a deteção de quedas, que aciona um SOS automático, e a monitorização de alta altitude, que avalia o risco de doença de altitude através do inquérito ‘Lake Louise’.

Para os amantes de golfe, o renovado Modo Campo de Golfe dá acesso a mais de 17.000 mapas e calcula a distância real do buraco, tendo em conta a inclinação do terreno.

Já a nível de saúde, o novo sensor X-TAP integra sensores de ECG e PPG, o que permite uma análise completa com 11 indicadores de saúde e bem-estar.

Preço e disponibilidade

O Huawei Watch Ultimate 2 já está disponível no mercado português, com suporte para e-SIM e, também, a funcionalidade de cancelamento de ruído durante as chamadas através de Inteligência Artificial (IA).