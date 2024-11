Plano com anúncios da Netflix já atraiu mais de 70 milhões de subscritores

Muitos vaticinaram o fim da Netflix quando a empresa resolveu apostar num plano baseado em publicidade. Este é naturalmente mais barato e acaba por ser atrativo. A verdade é que não tem parado de crescer e de atrair novos subscritores. Os números agora apresentados revelam que o plano com anúncios já atingiu os 70 milhões de subscritores.

Plano com anúncios da Netflix não para de crescer

A Netflix anunciou que o seu plano com anúncios atingiu a marca de 70 milhões de subscritores em todo o mundo. É um aumento significativo face aos 40 milhões reportados em maio. Este crescimento impulsionou a Netflix a apostar ainda mais na publicidade, com planos para transmissões em direto e anúncios temáticos em programas específicos.

Amy Reinhard, presidente de publicidade da Netflix, afirmou que mais de 50% das novas subscrições são para o plano com anúncios, demonstrando a popularidade desta opção mais acessível. No entanto, a empresa não divulgou dados sobre a migração de utilizadores de planos premium para o plano com anúncios, levantando questões sobre a origem deste crescimento.

É possível que o crescimento do plano com anúncios esteja a ser impulsionado pela migração de utilizadores de planos mais caros. Estes acabam por optar pagar menos e tolerar a publicidade apresentada neste serviço. Esta canibalização poderia impactar as receitas da Netflix a longo prazo.

Já atraiu mais de 70 milhões de subscritores

A Netflix está a investir em novas formas de publicidade, incluindo transmissões em direto de eventos como jogos da NFL, programas de culinária e talk shows. A empresa também planeia integrar anúncios temáticos em programas específicos, como a próxima temporada de Squid Game, que terá um anúncio publicitário da Kia em três partes.

Para atrair mais anunciantes, a Netflix está a investir em tecnologia de publicidade e medição de audiências. O objetivo desta novidade é oferecer dados mais precisos sobre o alcance e impacto das campanhas publicitárias apresentadas aos utilizadores.

O crescimento do plano com anúncios da Netflix demonstra a procura por opções mais acessíveis no mercado de streaming. No entanto, a empresa precisa de encontrar um equilíbrio entre a publicidade e a experiência do utilizador, para evitar a perda de subscritores dos planos premium. A aposta em transmissões em direto e anúncios temáticos poderá ser crucial para o sucesso da Netflix neste novo cenário.