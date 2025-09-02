Reino Unido tentou, mas utilizadores estão a fazer de tudo para aceder a sites de pornografia

Em vigor desde julho, a Lei da Segurança Online (em inglês, Online Safety Act) obriga as plataformas digitais que operam no Reino Unido a verificar a idade dos seus utilizadores. Depois das Redes Privadas Virtuais (em inglês, VPN), os utilizadores parecem estar a adotar outra estratégia para conseguirem aceder a websites de pornografia.

Com a entrada em vigor da Online Safety Act, a maioria dos principais websites de pornografia, como Pornhub e Xhamster, introduziu sistemas de verificação de idade, por forma a cumprir a lei.

Ao mesmo tempo, outros não o fizeram, por vários motivos: falta de recursos, preocupações com a queda no número de visitantes, ou indiferença relativamente às regras do país.

Aos incumpridores, o regulador britânico Ofcom pode impor multas de até 18 milhões de libras ou 10% da sua receita mundial. Além disso, os líderes seniores das empresas podem, também, ser responsabilizados criminalmente se ignorarem as regras, podendo ser condenados a até dois anos de prisão.

Perante este cenário, e uma vez que nem todos estão dispostos a fornecer informações de identificação ou a usar VPN, os utilizadores terão deixado de visitar os websites que estão a respeitar as regras britânicas e optado por aqueles que não estão a cumprir a lei.

Utilizadores estão a trocar para websites de pornografia sem verificações

O The Washington Post analisou os 90 principais websites de pornografia com base em dados de IP do Reino Unido por via da plataforma Similarweb.

Além de ter descoberto que 14 deles ainda não têm sistemas abrangentes de verificação de idade, concluiu que o tráfego para esses infratores explodiu nos últimos dois meses.

Tendo em conta que parte desse tráfego deverá chegar de concorrentes que têm verificações de identidade, estes estão, por sua vez, a perder visitantes, receitas publicitárias e dinheiro, por terem de pagar por esses sistemas.

De facto, a 20 de agosto, informámos que, até àquele momento, as visitas diárias ao Pornhub, o website pornográfico mais utilizado no Reino Unido, tinham já caído 47%!

Agora, o regulador Ofcom está a investigar quatro empresas que, juntas, administram 34 websites de pornografia, por forma a verificar se implementaram medidas eficazes de verificação de idade.

