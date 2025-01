É oficial: Nintendo Switch 2 foi anunciada

Tal como aqui anunciámos, a Nintendo revelou anunciou recentemente a Nintendo Switch 2. Já era algo esperado mas é sempre um momento de destaque e rejubilo. Venham ver mais...

Foi finalmente anunciada (oficialmente) a consola Nintendo Switch 2. Algo que já se antecipava e que está a gerar fortes expetativas, já desde o ano passado.

Tal como aqui antecipámos, a consola vai ser lançada este ano de 2025 mas, ainda sem data concreta confirmada.

No trailer de anuncio agora revelado, percebe-se facilmente que a Nintendo Switch 2 vai ter retro compatibilidade com os títulos da consola anterior. A consola vai poder ler jogos em formato digital e formato físico.

No vídeo podemos ver uma versão preta, com os joy-con com apontamentos a azul e vermelho e que terão um encaixe magnético que vai facilitar todo o processo de encaixe e desencaixe e com um novo botão próximo à tecla Home, cuja finalidade ainda não foi divulgada mas especula-se que possa estar relacionado com um novo chat online com amigos.

Poucos pormenores foram revelados, ficando as novidades para mais adiante. Mais precisamente, para o próximo dia 2 de Abril, altura em que a Nintendo afirmou vir a revelar mais detalhes sobre a Nintendo Switch 2, numa Nintendo Direct: Nintendo Switch 2.