Está à procura de uma Air Fryer? Estas opções estão com um bom desconto

Chegaram com a promessa de que cozinhavam fritos sem óleo e, rapidamente, ocuparam as bancadas de muitas cozinhas, pelo mundo. Se está à procura de uma Air Fryer, ou fritadeira sem óleo, para complementar o seu catálogo de eletrodomésticos, deixamos-lhe algumas alternativas com bons descontos.

Hoje em dia, com a popularidade que conseguiram reunir, poucos serão aqueles que não têm sequer curiosidade em experimentar umas batatas fritas da Air Fryer, ou os bolos, ou os panados, ou tudo aquilo que ela, também, promete fazer com mestria e de forma mais saudável.

Caso tenha adiado a compra de uma Air Fryer para 2025, saiba que há algumas boas promoções a decorrer, oferecendo este produto cada vez mais popular a um preço muito mais simpático. Selecionámos aqueles que combinam um bom desconto com boas classificações.

Se ainda tem dúvidas sobre as fritadeiras sem óleo, especialmente em relação ao impacto que têm na saúde, leia o seguinte artigo e veja (pelo menos) algumas das suas questões esclarecidas:

Entretanto, deixamos-lhe algumas alternativas de Air Fryer com bons descontos.

Capacidade: 5 litros

Programas: 10

Potência: 1500 W

Dimensões: 37,5 x 27,3 x 32,4 cm

Apta para lavar na máquina da loiça

Capacidade: 5,5 litros

Programas: 13

Potência: 1700 W

Dimensões: 30 x 30 x 32 cm

Apta para lavar na máquina da loiça

Capacidade: 6,5 litros

Programas: 8

Potência: 1830 W

Dimensões: 43,2 x 30,3 x 36,1

Apta para lavar na máquina da loiça

Capacidade: 5,2 + 3,1 litros

Programas: 7

Potência: 1500 W

Dimensões: 41,8 x 40,2 x 30,5

Apta para lavar na máquina da loiça

Capacidade: 3,8 + 3,8 litros

Potência: 1550 W

Dimensões: 28 x 38,5 x 42 cm

Apta para lavar na máquina da loiça

Capacidade: 5,7 litros

Funções: 10

Potência: 1760 W

Dimensões: 35 x 33 x 31 cm

Apta para lavar na máquina da loiça

Considerando os descontos, e caso esteja a planear, esta pode ser a oportunidade ideal para comprar a Air Fryer, aproveitando o preço mais baixo por um produto que, para muitos, é já quase indispensável.