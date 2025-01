Como configurar o Instagram para ver menos conteúdo político de contas que não segue

O Instagram introduziu uma funcionalidade que permite regular a quantidade de conteúdo político que aparece nas suas sugestões. Esta nova opção possibilita a escolha entre limitar ao máximo o conteúdo político recomendado ou, se preferir, aumentar a frequência com que este tipo de conteúdo é sugerido. Saiba como configurar.

É importante salientar que esta configuração afeta apenas o conteúdo sugerido. Continuará a ver publicações políticas provenientes das contas que segue. Além disso, ao selecionar a opção de "ver menos", isso não garante uma remoção completa. Algum conteúdo poderá escapar aos filtros e algoritmos utilizados pelo Instagram.

Como personalizar o conteúdo político no Instagram

1. Entre na app do Instagram e vá ao seu perfil. No canto superior direito, clique no ícone com três linhas horizontais.

2. Na secção chamada "O que vês", clique em "Conteúdos sugeridos".

3. Dentro da área de gestão de conteúdos sugeridos, encontrará uma opção designada "Conteúdos políticos". Ao selecioná-la, será direcionado para uma nova página onde poderá personalizar o nível de exposição a este tipo de conteúdo nas suas sugestões.

As três opções disponíveis

Depois de aceder à página de gestão do conteúdo político, terá três alternativas para escolher, dependendo das suas preferências:

Ver menos:

Escolhendo esta opção, o Instagram irá limitar ao máximo a exibição deste tipo de conteúdo nas suas sugestões. Contudo, é possível que nem todo o conteúdo seja filtrado, já que os algoritmos podem não identificar certas publicações como políticas.

Padrão:

Esta é a configuração predefinida. O Instagram irá sugerir menos conteúdo político em comparação com outras temáticas, mas ainda assim poderá ocasionalmente ver este tipo de publicações.

Ver mais:

Caso escolha esta opção, o Instagram tratará o conteúdo político como qualquer outro tipo de conteúdo, aumentando a frequência das sugestões caso o algoritmo identifique que tem interesse neste tema.

Aqui, é só escolher a opção que mais lhe agrada. Desta forma, consegue acabar com o conteúdo irritante que não lhe interessa estar a ver em contextos mais tranquilos, como é esperado ao usar o Instagram.

