Prometheus-1 e PoSAT-2: há mais dois satélites no espaço e são portugueses

Foram lançados no passado dia 14 de janeiro de 2025, os satélites portugueses Prometheus-1 e PoSAT-2, pelo foguete Falcon 9/Transporter 12 da Space X, a partir do porto espacial Vandenberg, na Califórnia (EUA).

Lançamento dos dois satélites portugueses decorreu bem

Com este lançamento completa-se o ciclo de licenciamento para operações espaciais realizado em 2024 pela ANACOM, enquanto Autoridade Espacial, que abrange quatro satélites nacionais, o AEROS/MH-1, o ISTSat-1 e agora o Prometheus-1 e o PoSAT-2.

O lançamento decorreu com normalidade, tendo até ao momento todas as operações sido executadas como esperado. Ou seja, o 1.º estágio voltou à plataforma para ser reutilizado no futuro e o “fairing” com a carga útil seguiu para o espaço contendo a bordo 131 satélites, entre eles os dois satélites nacionais.

O Prometheus-1 é um pocketQube (5x5x5cm), desenvolvido pela Universidade do Minho, que visa desenvolver pedagogia científica de natureza espacial e permitir a replicação deste tipo de satélites em ambiente universitário.

O PoSAT-2 é um cubesat 3U (10x10x30cm) da empresa Lusospace, que irá comercializar aplicações no âmbito do serviço móvel marítimo, o VDES (VHF Data Exchange System) e AIS (Automatic Identification System), as quais permitirão o estabelecimento de comunicações entre navios, a identificação do seu posicionamento e rota bem como a vigilância do tráfego marítimo a nível global quando a totalidade da constelação estiver lançada e completamente operacional.

Uma vez que o PoSAT-2 foi integrado num dispensador da empresa D’Orbit, de acordo com a informação que nos foi transmitida, a sua altitude em órbita, bem como a definição dos parâmetros orbitais finais só serão conhecidos dentro de uma a duas semanas, quando o satélite for lançado pelo dispensador.