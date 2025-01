v : satélite português vai ser lançado para o espaço amanhã

Foi há mais de 30 anos que Portugal teve em órbita o seu primeiro satélite, o PoSAT-1. Este satélite pertencia à classe dos micro-satélites e pesava cerca de 50 kg. Amanhã será a vez do satélite PROMETHEUS-1, da Universidade do Minho, que ficará a 500 quilómetros de altitude.

PROMETHEUS-1: satélite é como um cubo de Rubik e tem 5 centímetros de lado. Pesa apenas 250 gramas

Tal como estava previsto, em janeiro, através de um foguetão da SpaceX, serão lançados dois satélites portugueses. Um dos satélites que vai ser lançado é o PoSAT-2, em homenagem ao PoSAT-1. Tudo acontecerá no dia 16 de janeiro a partir da Base Espacial de Vandenberg, no estado norte-americano da Califórnia, que pertence à United States Space Force, o ramo espacial das Forças Armadas dos Estados Unidos. Amanhã será já lançado o PROMETHEUS-1, a partir do porto espacial Vanderberg, na Califórnia, Estados Unidos da América, à boleia de um foguetão Falcon 9 da Space X.

O lançamento será acompanhado numa cerimónia especial, a partir das 18:00, no hall do edifício 1 do campus de Azurém, em Guimarães, podendo também ser seguido online (aqui).

Segundo o Ominho, o satélite resulta de um projeto científico homónimo que foi financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do Programa CMU Portugal, e que teve a parceria da Universidade de Carnegie Mellon (EUA) e do Instituto Superior Técnico. O satélite é como um cubo de Rubik. Tem 5 centímetros de lado e pesa 250 gramas. Possui sistemas de gestão de bateria e orientação, microcontroladores e câmara similar à de um telemóvel para captar imagens. Desde a Terra deverão avaliar-se vários itens, como o posicionamento e eventuais erros do software.

A licença para lançamento, comando e controlo do PROMETHEUS-1 foi apenas a terceira do género atribuída pela ANACOM, após os recentes satélites MH-1 (Aeros) e ISTSat-1.