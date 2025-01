Motor elétrico mais pequeno que um iPhone vai revolucionar as bicicletas

A tradição já não é o que era. E hoje as bicicletas já não dependem só da força das pernas, sim, aquilo que ainda se chama pedalar. Com a introdução do motor elétrico neste segmento, a bicicleta é hoje um meio de transporte e um veículo de maior entretenimento. Pode parecer uma Urtopia... já que poderemos estar a olhar para um outro patamar nas "bikes"!

Motor elétrico da Urtopia pesa apenas 1,2 kg e permite velocidades até 32 km/h

A Urtopia, a popular empresa alemã de bicicletas, anunciou as suas mais recentes inovações de mobilidade no CES em Las Vegas. Entre elas está um novo motor elétrico chamado Quark DM 1.2 que é ainda mais pequeno do que um iPhone. Também apresentou uma nova bicicleta de titânio e um assistente virtual alimentado por ChatGPT.

O anúncio mais apelativo é, sem dúvida, o Quark DM 1.2, que afirma ser o motor de bicicleta elétrica mais potente e mais leve do mundo. Pesa apenas 1.200 gramas (de facto, o “1.2” do nome refere-se aos 1,2 kg do produto). É também de bolso, o que o torna muito mais transportável do que qualquer outra bicicleta.

O motor tem um binário de 65 Nm e inclui um sensor de binário de alta precisão desenvolvido internamente com um sistema de codificação magnética dinâmica. Isto significa que as bicicletas com o QWuark DM 1.2 podem atingir velocidades máximas de 25 km/h na Europa e até 32 km/h nos EUA.

O motor da Quark DM 1.2 é alimentado por uma bateria de lítio de 300 Wh/kg. A empresa referiu que estas características permitem uma autonomia de aproximadamente 120 km, conduzindo a 25 km/h na gama de velocidades mais baixa.

Titanium Zero: a bicicleta com o motor elétrico Quark DM 1.2

Como revelamos em cima, o motor elétrico mais pequeno do mundo foi anunciado juntamente com a bicicleta Titanium Zero, que, como o nome indica, é feita de titânio. É também impressa em 3D. Graças a este material, a empresa conseguiu criar uma bicicleta leve e resistente.

E sim, inclui o motor Quark DM 1.2, que ajuda a Titanium Zero a pesar apenas 10 kg. A bicicleta também possui rodas de carbono e um selim de liga de titânio.

Paralelamente, a Urtopia também revelou o Urtopia GPT, que se acredita ser o primeiro assistente de voz do mundo alimentado por IA para ciclismo - especificamente, o ChatGPT.

Será capaz de oferecer recomendações, assistência e treino a quem o utilizar. O Urtopia GPT é mesmo capaz de oferecer encorajamento motivacional aos ciclistas que dele necessitem.

Para já, no entanto, todas estas inovações foram apresentadas como protótipos.

A empresa já revelou que não tenciona comercializar o Titanium Zero devido ao seu elevado custo de produção. De facto, afirmam que entre o custo dos materiais, mão de obra, etc., o protótipo custou cerca de 50.000 dólares. O motor, no entanto, estará presente em algumas das próximas bicicletas da marca.