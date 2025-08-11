Incêndios: os 3 Canadair alugados por Portugal avariaram…

Tal como acontece infelizmente todos os anos, Portugal está a arder e há cenários muito complicados. A existência de meios aéreos ajuda muito no combate aos incêndios, mas os 3 Canadair alugados por Portugal avariaram.

Portugal não dispõe de uma frota própria de aviões Canadair

Portugal ficou, nos últimos dias, sem qualquer avião Canadair operacional para combater os incêndios florestais. As autoridades tinham alugado dois aparelhos para operações de combate e um terceiro como reserva.

No final de julho, um dos aviões sofreu um acidente durante uma manobra de abastecimento. Após amarar, quando se preparava para levantar voo, a aeronave embateu com a asa esquerda num muro, ficando danificada e fora de serviço até hoje.

Os outros dois Canadair deixaram igualmente de operar na passada sexta-feira e sábado, devido a avarias graves nos motores.

António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, referiu que...

Quando estes meios aéreos não estão disponíveis, sobretudo em semanas críticas como as atuais, isso tem um impacto decisivo – não só na contenção dos incêndios, mas também na sua resolução

Portugal, apesar de ser o país do Mediterrâneo com maior área de floresta ardida, continua a ser o único que não dispõe de uma frota própria de aviões Canadair.

No que diz respeito a este tipo de aeronave, direcionada para o combate aéreo a incêndios, a Croácia tem seis, a Grécia tem 17, Itália possui 18, França tem 12, Espanha conta com 25 e Marrocos tem seis.

Os Canadair refere-se a um modelo específico de avião anfíbio de combate a incêndios, originalmente fabricado pela empresa canadiana Canadair (posteriormente adquirida pela Bombardier e atualmente pela Viking Air).