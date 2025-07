Mistral publica relatório sobre a pegada ecológica de um dos seus modelos de IA

A crescente integração da inteligência artificial (IA) no nosso quotidiano levanta questões pertinentes sobre o seu custo ambiental. A Mistral AI, uma das vozes mais proeminentes do setor, decidiu abordar esta preocupação de frente: publicou um relatório detalhado sobre as emissões, consumo de água e gasto de materiais de um dos seus modelos.

Os principais focos de consumo e emissões

Recentemente, a Mistral divulgou um estudo sobre o impacto ambiental de um dos seus principais modelos de linguagem. Com a crescente integração de chatbots e outras tecnologias de IA na economia global, a empresa sublinhou a urgência de compreender, ou pelo menos estimar, a pegada ecológica destes sistemas. O impacto, alerta a Mistral, pode ser considerável.

Para levar a cabo esta análise, a Mistral estabeleceu uma parceria com a consultora de sustentabilidade Carbone 4 e com a agência francesa para a transição ecológica. As conclusões foram ainda submetidas a uma revisão por pares, realizada pelas consultoras ambientais Resilio e Hubblo.

O estudo concentrou-se no ciclo de vida completo do modelo Mistral AI Large 2, avaliando o seu impacto em três áreas fundamentais:

Emissões de gases com efeito de estufa (GEE);

Consumo e esgotamento de água;

E utilização de materiais.

Sem surpresa, a investigação confirma que as fases mais exigentes do ponto de vista ambiental no ciclo de vida de um modelo de IA são o treino e a inferência (a sua utilização prática). De acordo com os dados da Mistral, 85,5% do total de emissões de GEE do modelo e 91% do seu consumo de água ocorreram durante o desenvolvimento e a interação com os utilizadores.

Até janeiro de 2025, após 18 meses de operação, o modelo Large 2 da Mistral foi responsável pela geração de 20,4 quilotoneladas de emissões de CO₂ e pelo consumo de 281.000 metros cúbicos de água.

O impacto marginal da inferência - medido através de um pedido de um utilizador ao chatbot "Le Chat" para uma resposta de 400 tokens - foi estimado em 1,14 gramas de CO₂ e 45 mililitros de água.

O impacto de cada interação: uma gota no oceano?

Segundo a Mistral, este valor é aproximadamente equivalente às emissões geradas pela visualização de um vídeo em streaming durante 10 segundos nos Estados Unidos.

Por outras palavras, uma única consulta a um chatbot não irá provocar o degelo da Antártida, mas a atividade de milhões ou milhares de milhões de utilizadores a interagir com estes sistemas ao longo de semanas e meses contribuirá, inegavelmente, para os desafios ambientais do planeta.

A Mistral reconhece diversas limitações no seu estudo, nomeadamente a dificuldade em quantificar com precisão o desgaste do hardware causado pelas cargas de trabalho dos LLMs nas GPUs e na infraestrutura dos centros de dados. Ainda assim, os valores apresentados estão em linha com as estimativas de impacto ambiental de outras investigações e instituições.

A empresa francesa de IA planeia lançar versões atualizadas deste relatório ambiental no futuro e apela a uma maior transparência em toda a indústria da IA. O seu objetivo declarado é ajudar a alinhar o setor com as metas climáticas globais, embora saliente que certas orientações políticas podem contrariar essa ambição.

