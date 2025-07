Calor extremo coloca os idosos em risco! Eis o que deve saber e fazer

As ondas de calor são cada vez mais frequentes e intensas, representando um sério risco para a saúde pública. A população sénior é particularmente suscetível aos seus efeitos adversos, exigindo uma atenção redobrada e medidas preventivas específicas. Felizmente, a Universidade de Harvard deixou algumas dicas.

População sénior é mais vulnerável ao calor intenso

Com o avançar da idade, o corpo humano sofre alterações fisiológicas que diminuem a sua capacidade de resposta a temperaturas elevadas. Os mecanismos de termorregulação, como a transpiração e a vasodilatação periférica, tornam-se menos eficientes.

Adicionalmente, muitos seniores vivem com condições crónicas, como doenças cardiovasculares, respiratórias ou renais, que podem ser agravadas pelo stress térmico. A toma de certos medicamentos, como diuréticos, anti-histamínicos ou betabloqueadores, pode também interferir com a capacidade do corpo para regular a sua temperatura e manter-se hidratado.

Segundo a Universidade de Harvard, a exposição a calor extremo pode desencadear vários problemas de saúde, alguns dos quais com potencial para serem fatais. Os mais comuns incluem:

Esgotamento por calor Ocorre quando o corpo perde uma quantidade excessiva de água e sais minerais através da transpiração. Se não for tratado, pode evoluir para um golpe de calor.

Golpe de calor Esta é a condição mais grave e constitui uma emergência médica. Ocorre quando a temperatura corporal ultrapassa os 40 °C, levando ao colapso dos mecanismos de termorregulação.

Desidratação A perda de líquidos não compensada pode levar a tonturas, confusão e agravar problemas renais e cardíacos pré-existentes.

Cãibras Contrações musculares dolorosas, geralmente resultantes da perda de sais minerais durante a transpiração.



Sinais de alerta a que deve estar atento

É fundamental reconhecer os primeiros sintomas de problemas relacionados com o calor para agir rapidamente. Esteja atento aos seguintes sinais, em si mesmo ou em familiares e vizinhos mais velhos:

Fadiga extrema, fraqueza ou exaustão;

Tonturas, vertigens ou dores de cabeça;

Náuseas ou vómitos;

Pele pálida e húmida (sinal de esgotamento por calor);

Pele quente, vermelha e seca (sinal de golpe de calor);

Pulso rápido e forte;

Confusão mental, desorientação ou perda de consciência.

Perante sintomas de golpe de calor, como pele quente e seca ou perda de consciência, deve contactar imediatamente os serviços de emergência médica (112).

Medidas preventivas essenciais para se proteger

A prevenção é a melhor estratégia para evitar complicações durante uma onda de calor. Recomenda-se a adoção das seguintes medidas:

Manter-se hidratado Beba água regularmente ao longo do dia, mesmo que não sinta sede. Evite bebidas alcoólicas, com cafeína ou demasiado açucaradas, pois contribuem para a desidratação.

Procurar ambientes frescos Permaneça em locais climatizados durante as horas de maior calor (geralmente entre as 11h e as 17h). Se não tiver ar condicionado em casa, considere visitar espaços públicos refrigerados, como centros comerciais ou bibliotecas.

Vestuário adequado Use roupas leves, largas e de cores claras, preferencialmente de fibras naturais como o algodão.

Refeições leves Opte por refeições frias e leves, como saladas e frutas, que ajudam na hidratação e evitam sobrecarregar o sistema digestivo.

Monitorização e contacto Mantenha o contacto regular com familiares ou amigos, especialmente se viver sozinho, para que possam verificar o seu estado de saúde.



A tecnologia pode ser uma aliada importante na proteção dos mais vulneráveis. Termostatos inteligentes podem ser programados para manter uma temperatura interior estável e segura. Apps no telemóvel podem emitir alertas meteorológicos e enviar lembretes para beber água.

Além disso, sistemas de alerta médico pessoal e wearables que monitorizam os sinais vitais, como a frequência cardíaca, podem fornecer uma camada extra de segurança.

Leia também: