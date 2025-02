1000 palavras por segundo! Mistral lança o seu assistente de IA Le Chat para iOS e Android

A Mistral AI anunciou o lançamento das aplicações móveis para iOS e Android do seu assistente de inteligência artificial (IA) Le Chat. Até agora, este chatbot da empresa sediada em Paris estava acessível apenas através de um cliente web, mas a sua disponibilização em múltiplas plataformas marca um passo significativo na expansão do serviço.

Aplicação Le Chat disponível para iOS e Android

Alimentado pelos Large Language Models (LLMs) da Mistral, o Le Chat permite responder a perguntas gerais, realizar pesquisas na web, interpretar inputs multimodais, gerar imagens e executar código num ambiente isolado. Além disso, a empresa introduziu dois novos planos de subscrição, que oferecem modelos de IA mais avançados.

Num comunicado oficial, a Mistral revelou que a aplicação Le Chat já está disponível para dispositivos móveis (iOS e Android). Este chatbot posiciona-se como concorrente do Gemini da Google, do ChatGPT da OpenAI, do Copilot da Microsoft e do Claude da Anthropic, oferecendo funcionalidades semelhantes, mas destacando-se em áreas específicas.

Embora os principais chatbots atuais consigam responder a questões, manter conversas, criar imagens, realizar pesquisas e auxiliar na programação, a Mistral enfatiza a velocidade e a qualidade do Le Chat como os seus principais trunfos.

1000 palavras por segundo!

A empresa afirma que utiliza "os motores de inferência mais rápidos do mundo", permitindo ao chatbot gerar até 1000 palavras por segundo. Esta funcionalidade está disponível para todos os utilizadores, mesmo sem necessidade de criar uma conta. Num teste rápido, pedimos para contar uma história e o chatbot gerou uma com 1196 palavras em 1,20 segundos.

A Mistral também aposta fortemente na qualidade da geração de imagens. Para tal, recorre ao modelo Black Forest Labs Flux Ultra, que proporciona resultados realistas e uma grande precisão na interpretação de instruções. Contudo, não consegue gerar imagens com símbolos, o que pode ser uma limitação para muita gente:

Não consigo gerar imagens que contenham logótipos ou símbolos de marcas registadas, como os de empresas ou sistemas operativos como o Android e o iOS.

"Disse" o chatbot.

Outro diferencial relevante é a possibilidade de implementar o Le Chat num ambiente seguro destinado a empresas.

Como muitas organizações preferem evitar que informações sensíveis e financeiras sejam armazenadas em servidores na cloud de terceiros, a Mistral disponibiliza uma solução que permite a implementação local do chatbot, garantindo integração com ferramentas personalizadas e modelos específicos para cada cliente.

Esta funcionalidade está a ser lançada numa pré-visualização privada sob a designação de Le Chat Enterprise.

Além da versão empresarial, a Mistral introduziu dois novos níveis de subscrição: Pro e Team.

O plano Pro tem um custo mensal de 14,99 dólares (aproximadamente 14 euros) e oferece acesso aos modelos de IA mais avançados da empresa, mensagens ilimitadas, limites de utilização mais elevados e a possibilidade de não partilhar dados com a Mistral.

Já o plano Team, destinado a empresas, tem um custo de 24,99 dólares (cerca de 23 euros) por utilizador, por mês, e inclui funcionalidades adicionais para equipas.

