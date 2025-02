Nepal está a encher as suas ruas com toneladas de resíduos de plástico – com um propósito!

Com o excessivo desperdício de plástico, as ideias de como reutilizá-lo ou de tratar os resíduos que dele resultam vão aparecendo e sendo testadas. No Nepal, por exemplo, repensaram a pavimentação das estradas.

A ideia de conduzir sobre asfalto cheio de lixo pode não parecer muito apelativa, mas pode fazer sentido, tendo em conta a quantidade de plástico de utilização única que se produz e se utiliza. Apesar de a sua sustentabilidade não ser consensual, há quem esteja a explorar a abordagem.

À semelhança do que é feito noutros locais, como Filipinas, Estados Unidos, Países Baixos, Singapura e Índia, o Nepal começou a encher as suas ruas de plástico - mais precisamente, plástico descartado.

Rechear as estradas para dar uma segunda vida ao plástico

Há uns dias, a Agence France-Presse publicou uma reportagem sobre como a ideia chegou à república asiática, onde já foi utilizada em pelo menos uma estrada em Pokhara, uma cidade de 600.000 habitantes que funciona como capital da província de Gandaki.

A fórmula do pavimento, que inclui a adição do plástico, tem o apoio da Green Road Waste Management, uma organização que está a tentar expandi-la, no Nepal, segundo as informações.

Segundo o fundador da organização, Bimal Bastola, à Agence France-Presse, já realizaram cerca de uma dúzia de projetos, num total de pouco mais de um quilómetro e meio.

Embora não seja muito, a organização diz que utiliza cerca de duas toneladas métricas de plástico triturado para construir cada quilómetro de pavimento. Na perspetiva de Bimal Bastola, é preciso ir mais longe e conduzir projetos a nível governamental.

De acordo com Arjun Nepal, engenheiro do departamento de estradas da capital, o país "está interessado em testar a tecnologia em projetos-piloto". Contudo, para avançar, é necessário garantir uma série de normas de qualidade.

Para já, este ano, será realizado um teste num cruzamento, em Katmandu.

Vimos possibilidades de utilizar estes plásticos como matéria-prima, substituindo parcialmente o alcatrão na construção de estradas.

Disse à Agence France-Presse.

Além de escoar algumas das toneladas de plástico geradas todos os dias nas zonas urbanas do Nepal, Bimal Bastola diz que o sistema poupa em certos materiais, reduz os custos e tem benefícios extra para o próprio pavimento: "Evita a infiltração de água e aumenta a vida útil da estrada".

Além disso, estudos já demonstraram que estes pavimentos podem durar mais tempo do que os pavimentos normais.

Como funcionam as estradas de plástico? As embalagens são descartadas para a triagem de lixo e o plástico separado é colocado em máquinas para ser triturado em pedaços finos. Desde o início da década de 2000, a Índia tem liderado o mundo na construção de uma rede de estradas de plástico, tendo mesmo tornado obrigatória, em 2015, a utilização de resíduos de plástico nas estradas perto das grandes cidades. Na construção tradicional de estradas, o betume é o material de ligação, um produto petrolífero misturado diretamente com elementos quentes antes de pavimentar uma estrada. O método da estrada de plástico, por sua vez, reveste os elementos com plástico triturado antes de adicionar o betume.

Apesar do interesse que esta utilização do plástico para pavimentar estradas reuniu, levantam-se ainda uma série de questões às quais é crucial responder, antes de avançar com projetos maiores.

Nomeadamente, sobre as emissões produzidas durante a construção do pavimento, o real comportamento do material, a libertação de microplásticos, e o impacto caso as estradas sejam desfeitas.