Investigadores estão a “conversar” com baleias para aprender a comunicar com extraterrestres

Pode parecer ficção científica, mas, na verdade, uma equipa de investigadores acredita que a comunicação entre baleias e humanos é essencial para estabelecer contacto com extraterrestres.

Baleias são a porta para comunicarmos com extraterrestres

Um cão com o seu ladrar e um gato com o seu miar estão a tentar dizer-nos alguma coisa. Fazem-no também com os olhos, o corpo e os gestos.

A comunicação entre espécies tem sido essencial para o desenvolvimento de ambas, permitindo a criação de laços e a sobrevivência. E há quem pense que as baleias também querem comunicar connosco. Como? Desenhando grandes círculos na água para ver o que nós fazemos.

Os investigadores querem perceber esta comunicação com as baleias para um dia... nos entendermos com extraterrestres.

Como será comunicar com um ser de outro mundo?

Há décadas que tentamos estabelecer uma comunicação extraterrestre. As possibilidades de contacto existem, mas as possibilidades de comunicação já são mais complexas. No entanto, a esperança é a última coisa a ser perdida.

Em 2021, investigadores do Instituto SETI, da Universidade da Califórnia Davis e da Fundação Baleia do Alasca criaram o projeto Baleia-SETI. O objetivo era desvendar a complexidade das vocalizações das baleias jubarte para discernir padrões e desenvolver potenciais formas de comunicação interespécies.

Breenda McCowan é uma das investigadoras principais do projeto e, em 2023, publicou um artigo que detalhava um dos testes para estabelecer contacto.

McCowan gravou 20 minutos de sons subaquáticos e processou-os para tentar encontrar um padrão que pudesse atrair as baleias. Foi assim que uma fêmea de 38 anos chamada Twain se aproximou a cem metros do barco... e respondeu com a sua própria “linha” de voz.

Conforme podemos ver no vídeo, durante 20 minutos, Twain participou numa troca vocal com as gravações, ajustando as suas respostas em sincronia com os intervalos de reprodução.

Isto permitiu aos investigadores ajustar as partes da gravação a que Twain respondia melhor, mas também demonstrou algo importante: o comportamento de conversação entre humanos e uma baleia.

Comunicar por anéis

A equipa tem continuado a “falar” com as baleias nos últimos anos, obtendo muito mais do que apenas ruídos na sua “língua”.

Fred Sharpe é coautor do primeiro artigo e comentou que estas baleias são “extremamente inteligentes, com sistemas sociais complexos, canções e chamadas sociais”, mas para além da vocalização, Sharpe detalhou que elas “fazem ferramentas”. Não sob a forma de objetos, mas como enormes anéis que são redes de bolhas.

Estes anéis são, na verdade, uma sofisticada estratégia de caça que envolve a criação de anéis de bolhas para encurralar e capturar tanto peixes como krill. As jubartes nadam em espirais ascendentes enquanto libertam ar através dos seus espiráculos para criar vórtices que, à superfície, vemos como anéis.

Assim, em vez de gastarem energia a nadar atrás das presas, “apanham” uma grande quantidade de presas nestes vórtices, mergulhando com a boca aberta e engolindo grandes quantidades de presas numa só boca, sem gastarem tanta energia como numa caçada “a correr”.

Poderíamos supor que esta técnica de caça é realizada quando estão em modo agressivo, mas o que é interessante é a nova descoberta da equipa de McCowan.

Num estudo recente, os investigadores apresentam e analisam 12 episódios diferentes em que 11 baleias individuais criaram um total de 39 anéis com um objetivo diferente da caça: atrair a nossa atenção.

Fred Sharpe é claro ao afirmar que as baleias estão a criar anéis numa aparente tentativa de interagir de forma curiosa e lúdica, ou simplesmente para observar a nossa reação. Jodi Frediani, um participante no estudo, comenta que:

A maioria aproximou-se voluntariamente de barcos e nadadores, produzindo anéis de bolhas durante estes episódios.

Segundo os investigadores, poderíamos pensar que talvez quisessem comer aquele corpo, mas o comportamento da baleia não indicava isso: nestes casos, durante a libertação do anel, as baleias permaneciam imóveis, como se estivessem à espera, com o corpo na posição horizontal e sem sinais de comportamento alimentar.

Também não havia presas no interior das argolas nem comportamentos agressivos, pelo que, se não queriam comer, não havia outras baleias por perto e só havia uma baleia individual e humanos, a conclusão dos investigadores é que estavam à espera da nossa resposta.

Acreditamos que esta é a primeira troca comunicativa entre humanos e baleias-de-bossa na "linguagem" das baleias-de-bossa.

Disse o investigador Fred Sharpe.

E embora este comportamento das baleias e a sua comunicação com os anéis seja fascinante, outro dos investigadores e colega de McCowan, o Dr. Laurence Doyle, recordou o objetivo da missão: contactar extraterrestres.

Devido às atuais limitações tecnológicas, um pressuposto fundamental na procura de inteligência extraterrestre é que esta estaria interessada em estabelecer contacto. Por conseguinte, dirigiriam os seus sinais para receptores humanos.

Afirmou Sharpe.

Por outras palavras, nós seríamos as baleias aos olhos dos extraterrestres que estão a tentar estabelecer contacto.

Esta importante suposição é claramente apoiada pelo comportamento das baleias jubarte.

Concluiu Doyle.

O contacto com extraterrestres pode chegar mais cedo ou mais tarde, o que é complexo devido à dimensão do universo, mas é evidente que, na procura de contacto, conseguimos comunicar com vizinhos muito mais próximos.