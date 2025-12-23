O rover Perseverance da NASA pode ter descoberto algo alienígena em Marte

O rover Perseverance de Marte tem estado a investigar a Cratera Jezero e deparou-se com algo que não é nativo de Marte.

Ainda sabemos quase nada sobre Marte

Trata-se de um meteorito que colidiu com o planeta vermelho.

Embora vários rovers já tenham encontrado meteoritos em Marte anteriormente, esta é a primeira vez que o rover Perseverance da NASA encontra um durante a sua missão de procurar sinais de vida em Marte, ainda que valha a pena referir que a probabilidade de vida em Marte pode não ser tão elevada como se esperava.

O Perseverance explora Marte desde que aterrou em fevereiro de 2021 e o rover recolheu 30 das 38 amostras previstas para a sua missão. O facto de ainda não ter encontrado qualquer meteorito dentro da cratera era algo intrigante para os cientistas, pelo que esta descoberta é particularmente entusiasmante.

Ainda está a ser confirmado que o que o Perseverance encontrou é, de facto, um meteorito, mas com base nas imagens e análises iniciais, tudo indica que assim seja. Trata-se de uma descoberta importante, porque encontrar e analisar meteoritos que colidiram com Marte ajuda-nos a compreender melhor o nosso planeta vizinho e a forma como os meteoritos se comportam nele.

Detalhes sobre a descoberta do meteorito pelo Perseverance

O Perseverance tem realizado um trabalho notável nos últimos anos, incluindo a captação de uma impressionante fotografia panorâmica de Marte. No entanto, enquanto investigava a Cratera Jezero, o rover encontrou uma rocha que se destacava das restantes.

Com cerca de 80 centímetros de largura, apresentava um aspeto único em comparação com as rochas à sua volta. A rocha foi denominada Phippsaksla e decidiu-se que necessitava de uma análise mais aprofundada para determinar a sua natureza.

O Perseverance utilizou o componente laser da sua SuperCam para obter leituras sobre a composição da rocha. A SuperCam revelou que Phippsaksla tinha um elevado teor de níquel e ferro, uma característica típica de meteoritos provenientes de asteroides. Isto indicou aos cientistas que Phippsaksla não era nativa de Marte e que tinha viajado até lá a partir de outra região do sistema solar.

Curiosamente, Phippsaksla foi encontrada em setembro de 2025. Contudo, devido à paralisação do governo que suspendeu muitas operações, a NASA só tornou pública esta descoberta em novembro de 2025.

Ainda assim, esta não é a primeira vez que meteoritos são descobertos no planeta vermelho. O rover Curiosity encontrou um meteorito chamado Cacao em 2023 e outro denominado Lebanon em 2014.

Outros rovers de Marte também encontraram mais meteoritos nas suas próprias missões. Agora, o rover Perseverance pode orgulhosamente reivindicar a sua própria descoberta de um meteorito.

Porque é que os meteoritos em Marte são importantes

Encontrar meteoritos em Marte ajuda os cientistas a compreender melhor o planeta e o próprio sistema solar. É teorizado que, em Marte, os meteoritos à base de ferro conseguem resistir à erosão, uma teoria apoiada pelo estado de conservação em que estes meteoritos são encontrados. Mais amostras ajudarão a determinar se esta teoria é verdadeira ou não.

Os cientistas da NASA também estudam meteoritos para aprender mais sobre o sistema solar e sobre a sua origem. Por exemplo, alguns meteoritos podem conter poeiras de um período anterior à formação do nosso sistema solar. Outros contêm materiais com milhares de milhões de anos, ajudando os cientistas a compreender a história do sistema solar.

Nem tudo o que é encontrado em Marte é tão facilmente identificado como os meteoritos. O próprio rover Perseverance deparou-se com uma rocha que a NASA ainda não conseguiu compreender totalmente.

À medida que os rovers continuam a fazer descobertas interessantes e a encontrar mais meteoritos, os cientistas podem utilizá-los em esforços contínuos de investigação para tentar responder a estas questões intrigantes.

Para já, a NASA irá analisar Phippsaksla para confirmar que se trata, de facto, de um meteorito e para perceber o que mais pode ser aprendido a partir dele.