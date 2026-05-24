China lança missão Shenzhou-23 e va deixar um astronauta um ano no espaço

A China deu mais um passo importante no seu programa espacial. A missão Shenzhou-23 foi lançada com sucesso e leva três astronautas para a estação espacial Tiangong. Pela primeira vez, um deles deverá permanecer em órbita durante um ano completo.

Um ano no espaço para preparar a próxima grande etapa

A estadia prolongada será um recorde para o programa espacial chinês e pretende recolher dados fundamentais sobre os efeitos de missões de longa duração no corpo humano. Entre os aspetos que serão estudados estão a exposição à radiação, a perda de densidade óssea e o impacto psicológico do isolamento espacial.

Esta experiência é considerada essencial para o objetivo mais ambicioso de Pequim: enviar astronautas chineses à Lua até 2030 e avançar depois para uma presença humana mais permanente fora da órbita terrestre.

Uma missão também marcada por um momento histórico

A tripulação da Shenzhou-23 é composta por Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan e Li Jiaying.

Li Jiaying torna-se a primeira pessoa oriunda de Hong Kong a integrar uma missão espacial tripulada chinesa, num momento simbólico para o programa espacial do país.

Desde 2021 que a estação espacial chinesa Tiangong recebe missões tripuladas de forma regular, normalmente com permanências de cerca de seis meses. Com a Shenzhou-23, a China duplica esse período e entra numa nova fase de preparação para operações espaciais mais complexas.

Além das experiências científicas, a missão vai testar procedimentos automáticos de aproximação e acoplagem rápida, tecnologias consideradas críticas para futuras operações em órbita lunar.