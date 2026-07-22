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Eclipse solar a 12 de agosto: use óculos certificados ou arrisca lesões irreversíveis

· Ciência 1 Comentário

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Max says:
    22 de Julho de 2026 às 18:57

    Comprem os óculos que dá para dois eclipses parciais em Portugal muito semelhantes (o primeiro é total numa pequena área do distrito de Bragança):
    A Posição do Sol no Céu
    • 12/08/2026: Ocorre ao final da tarde, muito perto do pôr do sol (o sol estará a apenas 2° a 10° de altitude no horizonte). Será visualmente espetacular (um eclipse “gigante” no horizonte), mas qualquer montanha ou prédio a oeste pode tapar a visão.
    • 02/08/2027: Ocorre a meio da manhã / início da tarde. O Sol estará muito alto no céu, facilitando imenso a observação sem obstáculos físicos

    Responder

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