GTA 6 não deverá sofrer novos adiamentos, afirma ex-funcionário da Rockstar Games

A confirmação de que o GTA 6 apenas chegará ao mercado em novembro de 2026 caiu como um balde de água fria sobre a comunidade de jogadores. Embora o ceticismo seja dominante, Mike York, um antigo animador da Rockstar Games que trabalhou em títulos de peso como o GTA 5 e o GTA Online, defende que a produtora não se pode dar ao luxo de um novo atraso.

O risco de saturação da comunidade de jogadores

Em declarações prestadas ao eSports Insider, Mike York alertou para o perigo de um novo adiamento. Segundo o especialista, a persistência na demora pode acabar por desgastar irreversivelmente o hype em torno do título.

York explica que chega um momento em que a paciência dos utilizadores se esgota, transformando a expectativa em frustração direta contra o estúdio.

Atualmente, nota-se um fenómeno curioso: embora o interesse global seja massivo, o volume de conversação estagnou por falta de novidades concretas. A Rockstar e a Take-Two Interactive estão sob uma pressão sem precedentes, tendo prometido um nível de perfeição técnica que não admite falhas no dia de estreia.

Janela de novembro de 2026 para o lançamento do GTA 6

York sublinha que a escolha de 19 de novembro de 2026 não é aleatória. Lançar o jogo nas vésperas da época natalícia é a estratégia ideal para maximizar as vendas globais. O animador acredita que as empresas raramente ultrapassam dois grandes adiamentos, pois precisam de rentabilizar o investimento colossal realizado durante anos de desenvolvimento.

Apesar deste otimismo interno, os dados do Google Trends revelam que o público continua apreensivo, com um aumento significativo de pesquisas por rumores que apontam para 2027. Relembramos que o jogo estava previsto para o outono de 2025, passou para maio de 2026 e fixou-se, finalmente, no penúltimo mês desse ano.

Até ao momento, a Rockstar Games mantém o silêncio sobre um novo trailer ou detalhes adicionais. No que toca ao hardware, o GTA 6 tem lançamento assegurado para a Xbox Series X|S, PS5 e PS5 Pro. Infelizmente para os jogadores de computador, continua a não existir qualquer previsão ou confirmação oficial sobre a versão para PC.

