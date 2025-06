Começou a operação Verão Seguro 2025 da PSP

A PSP iniciou este domingo a operação "Polícia Sempre Presente – Verão Seguro 2025", que decorrerá até 15 de setembro, em todo o território nacional.

A PSP concentrará esforços em zonas balneares, turísticas, comerciais, etc

A iniciativa visa reforçar a segurança durante a época estival, marcada por um aumento significativo de turistas, deslocações familiares e eventos sazonais como festivais e festas populares.

A PSP concentrará esforços em zonas balneares, turísticas, comerciais, de diversão noturna, residenciais e nos principais eixos rodoviários, com especial atenção às vias que servem as praias e às áreas com grande fluxo de pessoas e veículos. Será igualmente reforçada a presença nos aeroportos e no controlo da fronteira aérea.

Entre as ações previstas estão o aumento da visibilidade e fiscalização rodoviária, a vigilância de áreas com elevada afluência e a promoção de programas como o "Verão Seguro – Chave Direta" e o "Estou Aqui! Crianças". A operação inclui também a campanha "Portugal Safer Place", destinada a sensibilizar os turistas para medidas de autoproteção. Durante o verão, a PSP divulgará conselhos de segurança nas suas plataformas digitais.