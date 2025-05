BLUETTI marca presença na Smarter E Europe 2025 com nova geração de soluções energéticas

A BLUETTI reforçou a sua liderança no setor da energia limpa ao apresentar, na feira The Smarter E Europe 2025, em Munique, a sua nova geração de soluções de armazenamento energético.

Sob o mote “Breaking the Excellence”, a marca revelou a sua terceira era de produtos — Product Era 3.0 — com novidades que vão desde equipamentos compactos para uso doméstico até sistemas de energia inteligentes para casas completas e pequenas empresas.

Nova linha de produtos para todas as necessidades

A BLUETTI apresentou oficialmente três novas séries de produtos:

Elite Series : soluções compactas e portáteis, ideais para backup doméstico básico ou aventuras ao ar livre (até 3 kW).

: soluções compactas e portáteis, ideais para backup doméstico básico ou aventuras ao ar livre (até 3 kW). Apex Series : sistemas de elevada capacidade e escalabilidade, pensados para vida fora da rede, indústria e emergência (a partir de 3 kW).

: sistemas de elevada capacidade e escalabilidade, pensados para vida fora da rede, indústria e emergência (a partir de 3 kW). EnergyPro Series: soluções de nível profissional para habitações maiores e pequenas empresas, focadas na fiabilidade a longo prazo.

O destaque esteve nos dois novos topos de gama: a Apex 300 e o sistema de alta tensão EP2000, ambos desenvolvidos para redefinir os padrões de desempenho, eficiência e sustentabilidade no setor da energia portátil e residencial.

Apex 300: versatilidade inteligente num só sistema

A estação de energia BLUETTI Apex 300 representa a proposta mais avançada da série Apex. Com capacidade de integrar até três unidades e 18 baterias de expansão B300K através do Hub A1, este sistema pode fornecer energia de emergência a uma casa durante uma semana inteira.

Combinado com o Painel de Distribuição Inteligente AT1 e o painel secundário Reliance, permite um backup residencial automatizado e gestão inteligente de energia para redução de custos nas horas de maior consumo. Para aplicações móveis, como caravanas ou campismo, o sistema pode ser acoplado a painéis solares dobráveis e ao Hub D1 (saída DC de 700W), adaptando-se a um estilo de vida off-grid.

A carga solar pode atingir até 6400W, suportada pelo controlador SolarX 4K, oferecendo total independência energética com retorno do investimento estimado em apenas dois anos.

EP2000: alta eficiência para casas inteligentes

O EP2000 é o novo sistema de armazenamento de energia de alta tensão da BLUETTI, pensado para residências de média dimensão. Com uma eficiência de conversão de 98%, este sistema permite poupanças de até 10% comparado com sistemas de baixa tensão — o que representa cerca de 700 kWh por ano.

Com capacidade de expansão até 150 kWh e uma potência de saída máxima de 60 kW, o EP2000 é ideal para alimentar habitações completas, e pode armazenar até 90 kW de energia solar quando instalado em paralelo com painéis no telhado. Trata-se de uma solução escalável para criar micro-redes sustentáveis e independentes.

Futuro tecnológico: a visão BLUETTI

A marca apresentou também o seu novo ecossistema Future Tech System, composto por:

BLUEPEAK: centro de inovação de hardware

BLUELINK: conetividade inteligente entre dispositivos

BLUEGRID: infraestrutura escalável para uso residencial e comercial

BLUELIFE: integração de energia limpa no quotidiano

Com este sistema, a BLUETTI pretende não apenas liderar o setor em inovação tecnológica, mas também integrar a energia limpa na rotina dos utilizadores.

Compromisso com a acessibilidade energética global

A par da apresentação de produtos na Smarter E Europe 2025, a BLUETTI reforçou o seu compromisso com a democratização do acesso à energia sustentável. Com mais de 3,5 milhões de clientes em 110 países, continua a desenvolver iniciativas como o programa Lighting An African Family (LAAF), que visa levar energia a comunidades sem acesso à rede elétrica.

Saiba mais no site oficial da BLUETTI.