Calor: IPMA coloca sete distritos em alerta vermelho! Veja se é o seu

O IPMA emitiu um comunicado onde refere que vão estar em alerta vermelho sete distritos de Portugal continental, este domingo), devido a uma vaga de calor com máximas superiores a 40 °C. Veja se é o seu distrito.

Este domingo são sete os distritos que vão estar em alerta vermelho. De acordo com as informações, o distrito de Beja deve chegar aos 44.º C e Évora aos 43.º C.

Aqui fica uma lista com as temperaturas máximas previstas para os sete distritos.

Distrito Temperatura máxima prevista Lisboa até 41 °C Setúbal cerca de 40 °C Santarém até 42 °C Portalegre entre 40–44 °C Évora até 43 °C Beja até 44 °C Castelo Branco até 42–43 °C

Na segunda-feira, serão cinco os distritos com aviso máximo.

A decisão de alterar os avisos meteorológicos é baseada em critérios técnicos, como a ultrapassagem durante dois dias seguidos de determinados limites de temperatura, limiares que variam de região para região explicou recentemente a meteorologista de serviço, Paula Leitão.

Recomendações importantes