Novidades no Prime Video para maio de 2025

Novo mês, novas estreias. Com algum delay, mas a tempo do mês de maio, deixamos-lhe a lista das novidades que o Prime Video vai entregar ao longo deste mês.

Em maio, esperam-se várias estreias, especialmente de títulos portugueses, que prometem prendê-lo ao sofá. Espreite as novidades!

Dia 1 - Outro Pequeno Favor (filme)

Stephanie (Anna Kendrick) reencontra-se com Emily (Blake Lively) para o seu luxuoso casamento em Capri. Mas entre glamour, traição e homicídio, este regresso promete mais reviravoltas do que as curvas da ilha italiana.

Dia 2 - Ghostbusters: Apocalipse de Gelo (filme)

Depois de salvarem o mundo em Ghostbusters: Mais Além, Gary e os Spengler instalam-se na icónica estação de bombeiros em Nova Iorque.

Mas a paz dura pouco: um artefacto misterioso liberta uma força imparável do passado, e cabe aos Caça-Fantasmas unirem-se para travar o caos.

Dia 2 - Guerra Civil (filme)

Guerra Civil, de Alex Garland, é um thriller distópico que acompanha uma equipa de jornalistas em viagem de Nova Iorque até Washington, D.C., no meio de uma guerra civil entre um governo autoritário e várias fações rebeldes.

Dia 8 - O Homem do Saco (filme)

Num sombrio filme de terror, uma família é perseguida por uma criatura mítica e maligna: o temido Homem do Saco. Patrick (Sam Claflin) escapou por pouco em criança - mas agora o pesadelo voltou, e ameaça a sua mulher Karina (Antonia Thomas) e o filho Jake (Caréll Rhoden).

Dia 8 - The Assessment (filme)

Num futuro marcado pelas alterações climáticas, uma sociedade utópica controla tudo — até quem pode ser pai.

Um casal é avaliado durante sete dias por um inspetor, que decidirá se estão aptos a ter filhos.

Dia 9 - A Linha da Extinção (filme)

Quando criaturas indestrutíveis emergem do subsolo e dizimam 95% da humanidade, os sobreviventes refugiam-se acima dos 2400 metros - onde os monstros não conseguem chegar.

Will vive isolado com o filho Hunter, que sofre de problemas respiratórios. Quando os filtros acabam, Will parte numa missão arriscada até Boulder City, abaixo da altitude segura.

Dia 9 - Woman of the Hour (filme)

Cheryl Bradshaw, uma mulher solteira em busca de um pretendente num popular programa de televisão dos anos 1970, escolhe o charmoso Rodney Alcala - sem saber que, por trás da sua fachada gentil, se escondia um segredo mortal.

Dia 14 - Assassino por Acaso (filme)

Gary Johnson trabalha para a polícia, fingindo ser um assassino para apanhar quem o tenta contratar. Mas tudo muda quando decide quebrar as regras para ajudar uma mulher a fugir de um namorado abusivo.

Dia 15 - Overcompensating (filme)

Benny, um jovem jogador de futebol americano, luta para aceitar a sua sexualidade na universidade, percebendo que tenta ser algo que não é para se encaixar.

Dia 15 - Resgate Implacável (filme)

Levon Cade deixou para trás a vida nas operações secretas para trabalhar na construção e ser um bom pai.

Mas quando a filha adolescente do patrão desaparece, ele é forçado a voltar à ação, mergulhando numa conspiração criminosa que ameaça destruir a sua nova vida.

Dia 20 - Motorheads (série)

Num antigo centro industrial do Cinturão da Ferrugem, um grupo de forasteiros forma uma amizade improvável unida pela paixão comum por automóveis.

Dia 22 - Nine Perfect Strangers: 2.ª Temporada (série)

Nove desconhecidos, relacionados de forma inesperada, são convidados pela enigmática guru Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman) para um retiro de bem-estar transformador nos Alpes austríacos.

Ao longo de uma semana intensa, Masha leva-os ao limite. Conseguirão aguentar? Masha está disposta a tudo para curar cada um - incluindo ela própria.

Dia 23 - Os Convocados (série)

Paulo Futre e Joaquim Sousa Martins exploram o lado mais íntimo e pessoal de algumas das maiores estrelas do futebol português.

Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix e Rúben Dias abrem o coração como nunca, revelando muito mais do que aquilo que mostram em campo ou nas redes sociais.

Dia 29 - The Better Sister (série)

Chloe vive uma vida estável com o marido advogado, Adam, e o filho adolescente, Ethan, enquanto a sua irmã afastada, Nicky, tenta manter-se sóbria e sobreviver.

Mas quando Adam é brutalmente assassinado, o principal suspeito abala toda a família e expõe segredos há muito enterrados.

Dia 30 - Viajem de Fim de Curso: Mallorca (filme)

Finalistas do secundário viajam até Mallorca para celebrar a graduação, mas os planos saem furados quando são obrigados a ficar de quarentena num hotel após um novo surto de COVID-19.

Dia 30 - Carol Patrocínio (série)

O novo documentário revela o lado mais íntimo de Carolina Patrocínio — da sua vida em família ao percurso na televisão e nas redes sociais.

Um olhar exclusivo sobre uma das figuras mais mediáticas de Portugal, com cenas de bastidores inéditas e histórias nunca contadas.