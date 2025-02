Leica tem um novo acessório para a “experiência de fotografia ideal”

A Leica é uma das marcas mais icónicas em matéria de fotografia, desenhando câmaras que entregam fotografias lendárias. No sentido de oferecer uma "experiência de fotografia ideal", a marca lançou um novo acessório que poderá ser do interesse dos entusiastas.

Para muitos, os smartphones não substituem uma boa máquina fotográfica, havendo características nestas últimas absolutamente irrepetíveis nos smartphones.

Contudo, a pensar no smartphone como o dispositivo que é, hoje em dia, geralmente utilizado para captar imagens, a Leica desenvolveu uma solução curiosa, que procura oferecer a "experiência de fotografia ideal", o equilíbrio certo e a confiança necessária: o Leica LUX Grip.

Por cerca de 300 euros, este acessório transforma o iPhone numa câmara verdadeira - em parte, pelo menos -, conferindo-lhe características de câmara tradicional.

Compatível com MagSafe, dá ao utilizador a sensação adequada da câmara ao fotografar no iPhone e é útil para vários cenários de fotografia, sejam eles estáticos ou mais dinâmicos.

Leica aproxima o iPhone de um máquina fotográfica tradicional

A Leica afirma que o LUX Grip oferece um disparador de obturador mecânico muito acessível, um botão de ajuste fácil de manusear e dois botões FN personalizáveis.

O objetivo é que, com um iPhone, o utilizador consiga criar a melhor composição de imagem.

Os utilizadores podem tirar até 1000 fotografias nos modos retrato e paisagem e podem recarregar totalmente o acessório em duas horas, com um cabo USB-C.

Por via da aplicação Leica LUX, é possível utilizar lentes lendárias da empresa, como a Summlux-M ou a Noctilux-M, além de ter controlo total sobre a exposição, ISO, velocidade do obturador e Leica Looks exclusivo.

Juntamente com o Leica LUX Grip, a empresa oferece uma bolsa em pele de proteção e integra um AirTag para segurança adicional.