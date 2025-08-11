Quiz: Sabe (mesmo) tudo sobre carros elétricos?

A tremenda discussão que tivemos em torno dos carros elétricos, e de quem os nunca conduziu, levou-nos a não largar o tema e a lançar um desafio à nossa audiência. Um quiz com algumas perguntas sobre mobilidade elétrica versus veículos a combustão. Há perguntas mais fáceis que outras, mas o desafio aqui fica: afinal, quanto sabe mesmo sobre este tipo de veículos?

Veículos elétricos: quem sabe e quem se "deita" a adivinhar

Ora aqui estamos de novo a bater na tecla dos carros elétricos e da eterna polémica sobre a sua eficiência, versus os veículos a combustão.

Goste-se ou não, a verdade é que a transição para a mobilidade elétrica está a mudar radicalmente a forma como pensamos transporte, energia e impacto ambiental.

Se, por um lado, os carros elétricos oferecem uma eficiência energética incomparável e menores emissões locais, por outro, os veículos a combustão continuam a dominar determinados cenários devido à sua autonomia, rapidez de reabastecimento e maturidade tecnológica.

Este quiz foi concebido para explorar as nuances técnicas, económicas e ambientais que se escondem por detrás da comparação entre carros elétricos e carros a combustão. Aqui, não basta saber que um elétrico “é mais limpo” ou que um carro a gasolina “anda mais rápido a encher o depósito”.

Vamos testar o eu conhecimento sobre eficiência, ciclo de vida, limitações tecnológicas e contextos de utilização. Prepare-se então! As perguntas que se seguem exigem atenção aos detalhes e algum raciocínio crítico. Não se trata apenas de escolher a resposta certa, mas de perceber porque é a certa.

Diga-nos nos comentários as suas respostas (exemplo 1A, 2B, 3C…) para vermos quantas acertou.

Pronto? Aqui estão as questões!

1. Qual destes fatores mais influência a degradação da bateria de um carro elétrico a longo prazo?

A) Número de quilómetros percorridos

B) Número de ciclos de carregamento e temperatura de operação

C) Velocidade máxima do veículo

2. Em que situação um carro elétrico pode consumir mais energia do que o habitual?

A) Ao circular numa descida longa

B) Ao conduzir com o ar condicionado ligado e em autoestrada a alta velocidade

C) Ao circular lentamente em engarrafamento

3. Porque é que os carregamentos rápidos (DC) não devem ser usados constantemente?

A) Porque exigem maior atenção do condutor

B) Porque reduzem a eficiência do motor elétrico

C) Porque aceleram a degradação da bateria

4. O que distingue um sistema de carregamento trifásico de um monofásico num carro elétrico?

A) A forma como o motor é refrigerado

B) A possibilidade de carregar mais rapidamente devido à maior potência disponível

C) O tipo de tração do veículo

5. Um carro elétrico com uma bateria de 75 kWh e consumo médio de 15 kWh/100 km terá uma autonomia teórica de:

A) 400 km

B) 500 km

C) 600 km

6. Qual é a principal função de um inversor num veículo elétrico?

A) Arrefecer a bateria durante a condução

B) Converter corrente contínua (DC) da bateria em corrente alternada (AC) para o motor

C) Regular a pressão dos pneus automaticamente

7. Que parâmetro melhor indica a eficiência energética de um carro elétrico?

A) A sua potência máxima em cavalos

B) O consumo em kWh/100 km

C) A capacidade da bateria em kWh

8. Qual a razão pela qual carros elétricos utilizam frequentemente travagem regenerativa em vez de travagem convencional?

A) Reduz o desgaste dos pneus

B) Permite recuperar parte da energia cinética para recarregar a bateria

C) É mais silenciosa

9. O que acontece quando um carro elétrico é ligado a um posto de carregamento com potência inferior à que suporta?

A) A bateria pode sobreaquecer

B) O carregamento será mais lento, mas totalmente seguro

C) O carregamento é automaticamente recusado

10. O que é um PHEV?

A) Um carro híbrido plug-in

B) Um carro 100%elétrico

C) Um carro a gás natural

11. Num teste de condução urbana, porque é que um carro elétrico pode ter consumo proporcionalmente menor do que em autoestrada, ao contrário de um carro a combustão?

A) Porque o motor elétrico é mais eficiente a rotações baixas e recupera energia nas travagens

B) Porque a bateria arrefece melhor na cidade

C) Porque o peso do veículo influencia menos a baixas velocidades

12. Qual destes cenários favorece mais um carro a combustão face a um elétrico?