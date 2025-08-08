Combustíveis: gasolina e gasóleo descem na próxima semana! Saiba quanto

A previsão do preço do gasóleo e da gasolina para a próxima semana já é conhecida e, mais uma vez, os valores para ambos os combustíveis deverão descer. Desta vez as descidas de preço são mais significativas.

Atestar o depósito será mais barato na próxima semana

Na próxima semana, o preço do gasóleo deverá descer 3,5 cêntimo, ao passo que o da gasolina deverá cair 1,5 cêntimo.

De ressalvar que os valores previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar o preço que quiser.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.