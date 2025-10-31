Dois ex-engenheiros da Tesla “roubaram a cena” a Elon Musk. Criaram um roadster elétrico com apenas 895 kg e uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 3,5 segundos.

Longbow Speedster: um roasdter com "cheiro" a Tesla

O ditado "futebolês" assim o reza. Enquanto Elon Musk vê as vendas da Tesla na Europa caírem quase 40% desde o início do ano e o seu rival chinês BYD continuar a crescer, noutro lado da mesa poderá nascer mais um concorrente!

Dois antigos engenheiros da empresa criaram um roadster elétrico que pesa o mesmo que um Seat Ibiza da primeira geração.

Os veículos elétricos têm vários inconvenientes, para além da autonomia e do preço elevado face a um modelo equivalente de combustão, entre eles, os tempos de carregamento e, sobretudo, o peso.

Sim, acredite, pesa apenas 895 kg

Os carros elétricos são muito pesados, e isso é um grande obstáculo. É raro pesarem menos de 1.800 kg, como é o caso do Kia EV6, por exemplo, enquanto um Tesla Model 3 varia entre 1.736 e 1.851 kg em vazio. Existem exceções, como o pequeno Leapmotor T03, que pesa 1.175 kg, mas trata-se de um carro muito pequeno.

A principal responsável é a bateria. No entanto, isso pode mudar num futuro próximo, graças a dois ex-engenheiros da Tesla, Daniel Davy e Mark Tapscott, que fundaram a startup britânica Longbow.

Fizeram-no em conjunto com um antigo CEO de uma empresa de barcos elétricos e um grupo de profissionais com vasta experiência no setor, entre os quais se destacam o ex-chefe da McLaren, Mike Flewitt, o ex-diretor da Lotus Europa, Dan Balmer, e Michael van der Sande, cujo percurso inclui a Lucid Europe, a JLR e o cargo máximo na Alpine. Todos integram agora o conselho consultivo da Longbow.

Dois ex-engenheiros da Tesla desenvolvem um roadster elétrico “peso-pluma”

Este grupo criou o Longbow Speedster, um roadster elétrico surpreendentemente leve e que, talvez não por acaso, se chama “Roadster” — antecipando-se à segunda geração do Tesla Roadster, que ainda não se sabe se verá a luz do dia.

Inspirado na filosofia de Colin Chapman, “simplificar e adicionar leveza”, o modelo será lançado em duas versões: o Longbow Speedster, sem tejadilho nem vidros, e uma versão coupé.

Segundo a empresa, ambas pretendem oferecer elevado desempenho sem excesso de peso. Apenas seis meses depois do anúncio, a Longbow apresentou o seu primeiro protótipo dinâmico, baseado no Speedster.

A marca define-o como o primeiro “Featherweight Electric Vehicle” (FEV), ou seja, um veículo elétrico peso-pluma. O nome faz jus à realidade: o Speedster pesa apenas 895 kg.

A empresa britânica garante que o modelo de produção será capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,5 segundos e oferecer uma autonomia de 442 quilómetros por carga, segundo o ciclo WLTP.

Quanto ao preço, a Longbow confirmou que a versão Speedster começará nas 84.995 libras (cerca de 96.500 euros), enquanto a versão fechada custará menos — aproximadamente 73.700 euros. As primeiras entregas estão previstas para 2026.

No geral, estes números são impressionantes, sobretudo por serem praticamente inigualáveis na sua categoria, pelo menos por agora.

Construído de raiz

O Speedster assenta num chassis de alumínio exclusivo, com um motor elétrico leve e compacto e um design de bateria “módulo-ao-chassis” que maximiza a rigidez e minimiza o peso.

A Longbow afirma que o carro foi projetado inteiramente de raiz, sendo um “sucessor espiritual” de ícones como o Lotus Elise ou o Jaguar E-Type — guardadas as devidas proporções.

O cofundador e CEO da empresa, Daniel Davey, afirmou que o Longbow Speedster “parece ter tocado uma corda entre os entusiastas”, acrescentando que esta criação é “a mais pura demonstração da nossa velocidade e da filosofia leve”.

O protótipo, batizado de Aesthetic Dynamic Demonstrator, foi apresentado em Londres perante clientes e parceiros pioneiros.

O peso é um grande desafio para qualquer automóvel de elevado desempenho, e a Longbow destacou isso desde o início:

O peso convida à complexidade, suaviza a agilidade e embota os sentidos.

O protótipo dinâmico será uma peça essencial no desenvolvimento, já que a marca pretende iniciar a entrega dos modelos de produção no próximo ano. Caso cumpra o plano, poderá preencher o vazio deixado pelo muito aguardado Tesla Roadster, cuja chegada tem sido sucessivamente adiada e não deverá acontecer antes de 2027.