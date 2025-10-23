Lucros da Tesla desapontam o mercado, mas revelam recorde de vendas

A Tesla anunciou esta quarta-feira uma receita recorde no terceiro trimestre de 2025, superando as estimativas de Wall Street. Este desempenho foi determinado por um aumento nas vendas de veículos elétricos nos Estados Unidos. Mesmo com esta receita e vendas recorde, os lucros da empresa ficaram muito aquém do esperado.

Lucros da Tesla desapontam analistas do mercado

A receita total da empresa atingiu 28,1 mil milhões de dólares no trimestre findo a 30 de setembro, um valor que ficou acima da estimativa média dos analistas. Estes apontava para 26,37 mil milhões de dólares. Este volume de negócios resultou no maior número de vendas trimestrais de veículos elétricos da história da empresa. A expiração do incentivo fiscal nos EUA foi o principal motor deste pico de entregas.

Apesar da receita histórica, o lucro da Tesla falhou as projeções dos analistas. O lucro por ação situou-se nos 0,50 dólares, aquém dos 0,55 dólares esperados. Esta diferença deveu-se, em parte, à crescente pressão dos custos operacionais e à queda nas receitas provenientes de créditos regulatórios.

O lucro líquido da empresa sofreu uma queda de 37% em relação ao ano anterior, fixando-se em 1,4 mil milhões de dólares. A margem bruta da Tesla fixou-se em 18%, superando as estimativas, mas a margem bruta automóvel, excluindo créditos regulatórios, ficou em 15,4%, ligeiramente abaixo das previsões.

Receita recorde e novo máximo nas vendas

A empresa indicou estar a lidar com o impacto de tarifas impostas sobre as importações de peças. Adicionalmente, as despesas operacionais aumentaram 50%, impulsionadas por investimentos robustos em projetos de Inteligência Artificial (IA) e investigação e desenvolvimento.

Perante a previsível quebra na procura nos EUA, após o fim do incentivo fiscal, a Tesla introduziu variantes "Standard" mais económicas dos Model Y e Model 3, com preços e funcionalidades reduzidos, como parte de uma estratégia para impulsionar o volume de vendas. Analistas, contudo, alertam que a medida poderá apertar ainda mais as margens de lucro.

Elon Musk reafirmou o foco da empresa no futuro da tecnologia, citando projetos como o robô humanoide Optimus e o serviço de robotáxis Cybercab. A empresa sublinhou o potencial a longo prazo da sua visão de IA, que projeta ser um fator de crescimento importante.