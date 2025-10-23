Não consegue usar a app Spotify no Android? O problema parece ser global e para muitos

O Spotify é um dos serviços de streaming mais usados na Internet. Assim, é natural que qualquer simples problema numa das suas apps tenha um impacto grande. É isso que está agora a ser reportado pelos utilizadores da versão Android. Esta app não está a funcionar corretamente e bloqueia em muitas situações.

App Spotify no Android está a bloquear

A aplicação Spotify tem falhado e apresentado falhas em alguns dispositivos Android, de acordo com vários utilizadores e relatos que se têm estado a acumular. Isto só acontece quando o telemóvel ou tablet está ligado ao Wi-Fi, por isso, não impede que se continue a ouvir o Spotify em qualquer lugar.

Os utilizadores notaram o problema pela primeira vez há cerca de duas semanas, acedendo aos fóruns do Spotify para esclarecer as suas preocupações. Muitas pessoas dizem que a aplicação se torna praticamente inutilizável no Wi-Fi devido às constantes falhas e cortes.

A empresa reconheceu o problema e afirma que os seus engenheiros estão a trabalhar numa correção. No entanto, não existe um cronograma para um patch ou algo do género. Por enquanto, alguns utilizadores do Android terão de evitar usar a aplicação Spotify enquanto estiverem no Wi-Fi.

Problema global e que afeta muitos utilizadores/h2>

Para isso, os relatos de erros têm vindo sobretudo dos utilizadores de telemóveis Samsung Galaxy e Google Pixel. O problema não parece ser universal, o que levou alguns a especular que poderá estar relacionado com dispositivos específicos. Isto explicaria porque é que o problema persiste apenas no Wi-Fi, mas há que esperar para ouvir o Spotify sobre o motivo.

O Spotify já detalhou o problema e adiantou que receberam relatos de utilizadores Android, principalmente Samsung e Google Pixel. Estes problemas levam a que a aplicação Spotify deixa de responder, bloqueie ou bloqueie ao ligar a determinadas redes Wi-Fi. O problema não ocorre quando se utilizam dados móveis. A empresa continua a referir que as suas equipas estão a investigar, mas ainda não existe informação sobre uma solução.

Alguns utilizadores especulam que o problema pode estar relacionado com dispositivos compatíveis com Chromecast. Isto explicaria porque é que estes bloqueios ocorrem apenas em redes Wi-Fi, mas não quando o dispositivo está ligado a dados móveis ou offline. Seja qual for a causa raiz, o Spotify está a trabalhar numa correção, por isso é apenas uma questão de tempo neste momento.