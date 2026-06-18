Waze lança alertas do Mundial em tempo real e gera polémica entre os condutores

O Campeonato do Mundo de Futebol mexe com as emoções de milhões de adeptos, mas a mais recente funcionalidade do Waze está a dividir opiniões entre os condutores. A aplicação de navegação começou a disponibilizar notificações automáticas com as pontuações dos jogos em tempo real. Será que é realmente útil?

O grande problema é que a opção vem ligada de fábrica e surge no ecrã em formato pop-up, gerando queixas sobre potenciais distrações durante a condução. Esta nova ferramenta, introduzida de forma silenciosa, apresenta alertas sobre o fim das partidas ou golos marcados através de um grafismo semelhante ao dos avisos de perigo na estrada.

Vários utilizadores recorreram às redes sociais para demonstrar o seu descontentamento, sublinhando que as janelas de texto chegam a ser maiores do que os habituais alertas de trânsito. A empresa esclarece nas suas páginas de suporte que a funcionalidade foi desenhada para funcionar exclusivamente com o veículo imobilizado.

Contudo, relatos em plataformas como o Reddit apontam para falhas nesta salvaguarda. Há condutores a receberem atualizações em interfaces como o Apple CarPlay enquanto circulam ativamente em vias rápidas. Claro que como o Mundial está em pleno andamento, muitos estão ativamente a tentar descobrir os resultados de cada jogo.

É natural que a novidade é excelente se for um fã ávido, mas menos se estiver apenas a tentar encontrar o caminho para casa. Ainda assim, há quem prefira uma viagem focada no trânsito e sem interferências do futebol. Há uma forma de contornar este comportamento. Segundo as diretrizes oficiais da Google, dona da plataforma, os utilizadores devem seguir um conjunto de passos bem definidos e rápidos de atingir.

Os utilizadores que pretendam desativar o recurso devem aceder às Definições, selecionar a secção Relatórios e Avisos, entrar em Relatórios e, por fim, desligar a opção correspondente aos jogos ao vivo. Desse momento em diante, mas notificações vão deixar de ser apresentadas. Quem pretender reverter a decisão, bastará seguir os mesmos passos.

Apesar da indicação oficial, o processo tem encontrado entraves. Diversos testes realizados em sistemas Android e iOS revelam que o botão para desativar a partilha de resultados ainda não está visível para Todos. Esta ausência sugere que o Waze pode estar a efetuar uma distribuição faseada da atualização ou a reverter a funcionalidade perante o feedback negativo do público, ainda sem qualquer informação oficial.