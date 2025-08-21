Almirante Nakhimov: navio nuclear russo regressa ao mar após quase 30 anos

O navio pesado movido a energia nuclear Almirante Nakhimov partiu para testes marítimos, após reparos e uma grande atualização. Construído em Leningrado, na Rússia, em 1983 e lançado em 1986 com o nome Kalinin, o cruzador de mísseis foi rebatizado de Almirante Nakhimov em 1992, em homenagem ao almirante russo Pavel Nakhimov.

Segundo uma fonte da indústria naval nacional à agência de notícias estatal TASS, "o cruzador de mísseis pesado a propulsão nuclear Almirante Nakhimov partiu para o mar para testes marítimos dos construtores navais".

Este regresso para testes marítimos, pela primeira vez, desde há quase três décadas, representa um marco importante num dos projetos de modernização de navios de guerra mais longos e ambiciosos do país.

Afinal, o cruzador de mísseis pesado a propulsão nuclear Almirante Nakhimov está em reparação desde 1999, com o trabalho real no navio de guerra a ser realizado desde 2013.

Rússia reativou navio nuclear da Guerra Fria

Em 1988, juntou-se à Frota do Norte, mas permaneceu em doca seca no estaleiro Sevmash, em Severodvinsk, desde a sua última viagem, em 1997.

O navio de guerra de 28.000 toneladas, da classe Kirov da era soviética, conhecido na Rússia como Projeto 1144.2 Orlan, começou os testes marítimos de fábrica, esta semana, no Mar Branco, prevendo-se que estes continuem no Mar de Barents durante vários meses.

Citando funcionários da construção naval, a TASS informou que os dois reatores nucleares do navio foram reiniciados no início deste ano, e que o navio está, agora, a mover-se com a sua própria energia.