Top 10 marcas de carros mais vendidas em Portugal (novembro 2025)

O mercado automóvel português continua dinâmico e competitivo. Novembro de 2025 trouxe algumas surpresas no topo do ranking e confirmou tendências que marcaram todo o ano.

A marca que mais se destacou durante o mês de novembro foi a Renault, que recuperou a liderança e somou aproximadamente 1.941 unidades vendidas. A combinação de modelos versáteis, boa relação qualidade-preço e campanhas de renting ajudou a impulsionar os resultados.

A Peugeot ficou em segundo lugar no mês, mas mantém a liderança no acumulado anual. Mesmo com uma ligeira descida em novembro, continua a ser uma das marcas preferidas dos consumidores portugueses e mostra consistência ao longo de todo o ano.

No terceiro lugar surge a Mercedes-Benz. A marca alemã reforçou uma tendência já observada ao longo de 2025: o segmento premium consegue obter volumes elevados, contrariando a ideia de que é apenas um nicho. Mais de mil e quinhentos veículos foram matriculados, demonstrando que há um público sólido para viaturas de gama mais alta.

Estas são as marcas mais vendidas em novembro de 2025

Posição Marca Unidades vendidas 1 Renault 1.941 2 Peugeot 1.796 3 Mercedes-Benz 1.500 4 Toyota 1.323 5 Dacia 1.312 6 BMW 1.267 7 Volkswagen 1.014 8 Citroën 948 9 Honda 897 10 Opel 851

Os resultados mostram que há espaço para diferentes estratégias no mercado português: as marcas generalistas continuam fortes, as marcas premium mantêm volumes sólidos e as propostas mais acessíveis conquistam público fiel. Também se confirma a importância dos grandes grupos automóveis.

O grupo Stellantis, que integra Peugeot, Citroën e Opel, foi um dos que mais beneficiou da diversidade de modelos e da força comercial.

Com o ano a aproximar-se do fim, o principal foco está na disputa entre Renault e Peugeot. O confronto pela liderança anual promete decidir-se nos últimos dias de dezembro.

O mercado continua dinâmico, diversificado e atento às necessidades de diferentes perfis de condutores, desde quem procura economia até quem privilegia conforto e tecnologia.