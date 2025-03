Leapmotor chega a Portugal com dois modelos. Mais barato começa nos €19.600!

A Leapmotor, uma das empresas chinesas líderes no domínio da tecnologia e dos Veículos de Novas Energias (em inglês, NEV), chega a Portugal, em abril. A marca entrará no nosso país, de forma competitiva, com dois automóveis: o compacto citadino elétrico T03, que começa nos €19.600; e o SUV elétrico C10, disponível a partir de 37.400 euros.

Falámos-lhe da Leapmotor, pela primeira vez, em 2023, aquando da sua chegada à Europa, oficializada no Salão Automóvel de Munique desse ano. Na altura, introduzimos a fabricante chinesa como a próxima ameaça para as fabricantes europeias de carros elétricos.

Entretanto, a marca trilhou um caminho notável, unindo-se, inclusivamente, à Stellantis, com a qual forma a Leapmotor International, uma joint-venture que pretende acelerar e aumentar as vendas de produtos de alta tecnologia e NEV em vários mercados, incluindo o português.

Em abril, a Leapmotor lançar-se-á no mercado português, com dois automóveis, que o Pplware foi conhecer de perto:

T03 - Compacto citadino elétrico de cinco portas do segmento A com 265 km de autonomia e o espaço interior de um modelo do segmento B. Disponível por 19.600 euros.

- Compacto citadino elétrico de cinco portas do segmento A com 265 km de autonomia e o espaço interior de um modelo do segmento B. Disponível por 19.600 euros. C10 - SUV elétrico do segmento D com caraterísticas premium, com o melhor padrão de segurança da sua classe, uma experiência de condução e de utilização de topo e inteligente, e com 420 km de autonomia. Disponível a partir de 37.400 euros.

Nesta fase de lançamento da Leapmotor, em Portugal, os clientes já podem adquirir e assistir os seus automóveis numa rede composta por seis Concessionários e Reparadores Autorizados.

Concessionários da Leapmotor, em Portugal Braga - Concessão Ethos



- Concessão Ethos Porto - Concessão Filinto Mota



- Concessão Filinto Mota Viseu - Auto Martinauto



- Auto Martinauto Loures/Lisboa - Concessão Stellantis &You Sacavém



- Concessão Stellantis &You Sacavém Amadora - Concessão Stellantis &You



- Concessão Stellantis &You Setúbal - Concessão Stellantis &You

Os dois primeiros modelos a serem comercializados, em Portugal, são o C10 e o T03. Com tecnologias elétricas de vanguarda, oferecem níveis promissores de desempenho, eficiência, segurança e autonomia.

SUV C10

O SUV C10 é o primeiro produto Leapmotor criado para o mercado mundial e conforme as normas internacionais de segurança e design.

Segundo a Leapmotor, o C10 pode ser a opção ideal para os clientes que desejam "dar o salto" para os veículos elétricos a bateria e precisam de um verdadeiro veículo familiar.

O novo SUV do segmento D da Leapmotor oferece tudo o que uma família pode desejar num veículo elétrico moderno, graças à sua segurança, a uma experiência de utilização inteligente e a níveis de conforto de qualidade.

Especificamente, o C10 baseia-se na arquitetura LEAP 3.0 desenvolvida pela Leapmotor, que utiliza a melhor tecnologia elétrica inteligente da sua classe, incluindo uma configuração eletrónica integrada centralmente, o sistema Cell-to-Chassis (CTC) e o cockpit inteligente.

O SUV elétrico C10 apresenta dimensões próprias de um modelo do segmento D e um vasto conjunto de funcionalidades, a melhor experiência de condução da categoria, 420 km de autonomia WLTP e normas de segurança de elevado nível.

💶 O SUV elétrico C10 é comercializado, em Portugal, com um preço a partir de 37.400 euros (sem DLTP).

Compacto T03

Por sua vez, o T03 é uma das primeiras propostas de automóvel citadino elétrico acessível a chegar ao mercado.

Dando forma a uma opção inteligente para a cidade, o T03 é um veículo compacto de cinco portas do segmento A, com dimensões semelhantes às de um modelo do segmento B.

Além da elegância, é um veículo agradável de conduzir e conta com uma autonomia WLTP de 265 km.

Esta alternativa poderá ser uma opção a considerar para a cidade, uma vez que combina dimensões reduzidas - que a tornam ágil no trânsito - com uma propulsão elétrica de vanguarda e um preço verdadeiramente competitivo.

💶 O T03 elétrico é comercializado em Portugal com um preço de 19.600 euros (sem DLTP).

Preços em Portugal

Carregamento dos modelos da Leapmotor com Free2move Charge

O Free2move Charge trata-se de um ecossistema de carregamento completo oferecido pelo Free2move Charge, que proporciona o carregamento de um veículo elétrico e a gestão de energia de forma personalizada e sem interrupções, em qualquer lugar e a qualquer momento, incluindo hardware, software, instalação e serviços.

O Free2move Charge, desenvolvido pela Free2move eSolutions, assenta em três pilares: