Este argumento contra os carros elétricos não faz sentido

A grande questão do debate energético não deveria perguntar se há eletricidade suficiente para carregar os carros elétricos. Na realidade, passa por perceber que o sistema atual já consome enormes quantidades de energia, mas de forma invisível. E parte dessa energia é, de facto, eletricidade.

Sempre que o tema dos carros elétricos surge, aparece inevitavelmente o argumento de que a rede não aguenta uma frota de veículos eletrificados.

Apesar de a pergunta ser legítima, há outra, muito mais importante, que ninguém faz: quanta energia já estamos a consumir para manter o sistema atual?

A resposta é mais complexa do que os defensores dos elétricos costumam admitir, mas mais reveladora do que os céticos querem reconhecer.

O petróleo não chega ao carro por magia

Existe uma ideia enraizada de que os combustíveis fósseis são um recurso quase pronto a usar, que basta extrair do solo e meter no depósito. A realidade, no entanto, é completamente diferente.

O que se extrai é crude, uma substância densa e inutilizável diretamente, que precisa de percorrer uma cadeia industrial enorme antes de se tornar gasolina ou gasóleo, por exemplo.

Esse processo passa pela extração, pelo transporte em navios e oleodutos, e pela refinação, onde o crude é aquecido, separado em frações e transformado quimicamente em combustível utilizável. Cada uma destas etapas consome muita energia e parte dela é eletricidade comprada à rede.

Onde começa a confusão

Refinar petróleo consome energia significativa, conforme documentado pelo modelo GREET do Argonne National Laboratory, a referência académica padrão para análises de ciclo de vida de combustíveis.

O que raramente se discute é que esse custo energético está distribuído por uma cadeia longa e invisível para o consumidor final, e que inclui uma componente de eletricidade que nunca entra nas comparações com os carros elétricos.

A distinção importante, e que é muitas vezes ignorada, é que a maior parte dessa energia não é eletricidade direta, mas vem de gás combustível usado nas próprias refinarias. De qualquer forma, o custo real existe e é substancial.

A cadeia que nunca entra na equação

Depois, o custo energético da cadeia do petróleo vai muito além da refinação. Os motores de combustão interna precisam, também, de AdBlue, óleos, lubrificantes e vários outros fluidos, todos produzidos industrialmente com os seus próprios processos de fabrico, embalagem e transporte.

Acresce toda a logística global do petróleo: os superpetroleiros que cruzam oceanos, os oleodutos que atravessam continentes, os camiões-cisterna que fazem as últimas entregas.

Trata-se de uma infraestrutura colossal e permanente, com um consumo energético constante e praticamente invisível para a maioria das pessoas.

Elétricos não apresentam uma necessidade propriamente nova

Quando se fala em eletrificar o transporte, muitos imaginam que será necessário criar capacidade energética completamente nova, como se os carros elétricos fossem um acréscimo puro ao que já existe.

Contudo, espera-se essencialmente uma transferência. Ou seja, em vez de se gastar energia a transformar petróleo em combustível, com todas as perdas inerentes a esse processo, essa energia passa a ser usada de forma mais direta e eficiente para mover o veículo.

A diferença de eficiência entre os dois sistemas é substancial:

Os motores elétricos convertem a grande maioria da energia em movimento.

convertem a grande maioria da energia em movimento. Os motores de combustão desperdiçam uma parte considerável dessa energia em calor.

Mesmo contando com as perdas na rede e no processo de carregamento, a vantagem do elétrico mantém-se, neste âmbito, clara.

Além disso, a eletricidade pode ser produzida de múltiplas formas, como solar, eólica, hídrica e nuclear, e, ao contrário do petróleo, pode ser produzida localmente, reduzindo a dependência de países terceiros e a exposição às flutuações dos mercados internacionais.

Assim sendo, a questão não passa por saber se haverá eletricidade suficiente para os carros elétricos. Em vez disso, deveríamos tentar perceber a razão pela qual continuamos a aceitar os custos energéticos ocultos de um sistema ineficiente.