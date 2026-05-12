Este argumento contra os carros elétricos não faz sentido
A grande questão do debate energético não deveria perguntar se há eletricidade suficiente para carregar os carros elétricos. Na realidade, passa por perceber que o sistema atual já consome enormes quantidades de energia, mas de forma invisível. E parte dessa energia é, de facto, eletricidade.
Sempre que o tema dos carros elétricos surge, aparece inevitavelmente o argumento de que a rede não aguenta uma frota de veículos eletrificados.
Apesar de a pergunta ser legítima, há outra, muito mais importante, que ninguém faz: quanta energia já estamos a consumir para manter o sistema atual?
A resposta é mais complexa do que os defensores dos elétricos costumam admitir, mas mais reveladora do que os céticos querem reconhecer.
O petróleo não chega ao carro por magia
Existe uma ideia enraizada de que os combustíveis fósseis são um recurso quase pronto a usar, que basta extrair do solo e meter no depósito. A realidade, no entanto, é completamente diferente.
O que se extrai é crude, uma substância densa e inutilizável diretamente, que precisa de percorrer uma cadeia industrial enorme antes de se tornar gasolina ou gasóleo, por exemplo.
Esse processo passa pela extração, pelo transporte em navios e oleodutos, e pela refinação, onde o crude é aquecido, separado em frações e transformado quimicamente em combustível utilizável. Cada uma destas etapas consome muita energia e parte dela é eletricidade comprada à rede.
Onde começa a confusão
Refinar petróleo consome energia significativa, conforme documentado pelo modelo GREET do Argonne National Laboratory, a referência académica padrão para análises de ciclo de vida de combustíveis.
O que raramente se discute é que esse custo energético está distribuído por uma cadeia longa e invisível para o consumidor final, e que inclui uma componente de eletricidade que nunca entra nas comparações com os carros elétricos.
A distinção importante, e que é muitas vezes ignorada, é que a maior parte dessa energia não é eletricidade direta, mas vem de gás combustível usado nas próprias refinarias. De qualquer forma, o custo real existe e é substancial.
A cadeia que nunca entra na equação
Depois, o custo energético da cadeia do petróleo vai muito além da refinação. Os motores de combustão interna precisam, também, de AdBlue, óleos, lubrificantes e vários outros fluidos, todos produzidos industrialmente com os seus próprios processos de fabrico, embalagem e transporte.
Acresce toda a logística global do petróleo: os superpetroleiros que cruzam oceanos, os oleodutos que atravessam continentes, os camiões-cisterna que fazem as últimas entregas.
Trata-se de uma infraestrutura colossal e permanente, com um consumo energético constante e praticamente invisível para a maioria das pessoas.
Elétricos não apresentam uma necessidade propriamente nova
Quando se fala em eletrificar o transporte, muitos imaginam que será necessário criar capacidade energética completamente nova, como se os carros elétricos fossem um acréscimo puro ao que já existe.
Contudo, espera-se essencialmente uma transferência. Ou seja, em vez de se gastar energia a transformar petróleo em combustível, com todas as perdas inerentes a esse processo, essa energia passa a ser usada de forma mais direta e eficiente para mover o veículo.
A diferença de eficiência entre os dois sistemas é substancial:
- Os motores elétricos convertem a grande maioria da energia em movimento.
- Os motores de combustão desperdiçam uma parte considerável dessa energia em calor.
Mesmo contando com as perdas na rede e no processo de carregamento, a vantagem do elétrico mantém-se, neste âmbito, clara.
Além disso, a eletricidade pode ser produzida de múltiplas formas, como solar, eólica, hídrica e nuclear, e, ao contrário do petróleo, pode ser produzida localmente, reduzindo a dependência de países terceiros e a exposição às flutuações dos mercados internacionais.
Assim sendo, a questão não passa por saber se haverá eletricidade suficiente para os carros elétricos. Em vez disso, deveríamos tentar perceber a razão pela qual continuamos a aceitar os custos energéticos ocultos de um sistema ineficiente.
Carregar o elétrico à noite com energia solar é muito eficiente! >.>
Baterias…
Eu carrego, é óbvio que existe alguma perda na conversão solar->baterias->carro, ainda assim compensa.
Ponto não válido, a maioria dos países não extrai nem refina petróleo, o consumo de energia tem de ser avaliado localmente em cada país e não globalmente.
Mais areia para os olhos
Quais são os países que não refinam ?
Até podia nenhum refinar mas alguem tem de o extrair transportar refina lo e transporta lo para todo o mundo se não o refinas tens de arrotar a moeda para alguem o refinar portanto o teu argumento nem sentido faz seres tu a refinar ou o vizinho a quantidade de energia gasta é a mesma. Este argumento ainda menos sentido faz sendo que portugal refina o petroleo.
É Raro o pais que não refina petróleo. Agora extrair sim maioria dos países não extrai petróleo e está dependente de terceiros
E muito menos sentido faz quando vêem com esse argumento defendendo soluções que gastam muito mais.
Finalmente alguém percebe isto não estava facil, toda o processo do petroleo atualmente dava para carregar carros durante 10 anos
Mesmo assim há muito pessoal que é contra a producão nacional/local de energia e defendem a “independencia energetica” com a compra de energia a paises estrangeiros.
Volto a relembrar, quantos de nos realmente consegue comprar aquilo que gosta?
A maioria compra o que pode, por isso comprem o que podem e escolham com sensatez e sejam felizes.
Mais um estudo falacioso, basta analisar a refinaria de Sines onde apenas 1% da electricidade q gasta vem da rede e deve ser para os escritórios
Escritórios onde não tratam apenas de gasóleo e gasolina.
Esses lunáticos do terrível lobby elektro deviam ser todos corridos a pontapé.
Se por magia tudo o que é automóvel ligeiro passa-se a ser elétrico amanha em Portugal o consumo energético do pais aumentaria no máximo 25%, algo facilmente absorvido pela produção atual e rede de distribuição, até porque boa parte seria a noite quando há excesso de eólico e menos uso da rede (muita industria/serviços não opera a noite) e os carregamentos rápidos que seriam de dia tens o solar a ajudar…