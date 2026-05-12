PplWare Mobile

Este argumento contra os carros elétricos não faz sentido

· Motores/Energia 13 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. TRacing1337 says:
    12 de Maio de 2026 às 10:39

    Carregar o elétrico à noite com energia solar é muito eficiente! >.>

    Responder
  2. Zé Fonseca A. says:
    12 de Maio de 2026 às 10:48

    Ponto não válido, a maioria dos países não extrai nem refina petróleo, o consumo de energia tem de ser avaliado localmente em cada país e não globalmente.
    Mais areia para os olhos

    Responder
    • JL says:
      12 de Maio de 2026 às 11:04

      Quais são os países que não refinam ?

      Responder
    • Rui says:
      12 de Maio de 2026 às 11:32

      Até podia nenhum refinar mas alguem tem de o extrair transportar refina lo e transporta lo para todo o mundo se não o refinas tens de arrotar a moeda para alguem o refinar portanto o teu argumento nem sentido faz seres tu a refinar ou o vizinho a quantidade de energia gasta é a mesma. Este argumento ainda menos sentido faz sendo que portugal refina o petroleo.

      Responder
    • Toni da Adega says:
      12 de Maio de 2026 às 11:32

      É Raro o pais que não refina petróleo. Agora extrair sim maioria dos países não extrai petróleo e está dependente de terceiros

      Responder
  3. JL says:
    12 de Maio de 2026 às 11:04

    E muito menos sentido faz quando vêem com esse argumento defendendo soluções que gastam muito mais.

    Responder
  4. Gonçalo says:
    12 de Maio de 2026 às 11:33

    Finalmente alguém percebe isto não estava facil, toda o processo do petroleo atualmente dava para carregar carros durante 10 anos

    Responder
    • Toni da Adega says:
      12 de Maio de 2026 às 11:50

      Mesmo assim há muito pessoal que é contra a producão nacional/local de energia e defendem a “independencia energetica” com a compra de energia a paises estrangeiros.

      Responder
  5. B@rão Vermelho says:
    12 de Maio de 2026 às 12:00

    Volto a relembrar, quantos de nos realmente consegue comprar aquilo que gosta?
    A maioria compra o que pode, por isso comprem o que podem e escolham com sensatez e sejam felizes.

    Responder
  6. Yamahia says:
    12 de Maio de 2026 às 12:02

    Mais um estudo falacioso, basta analisar a refinaria de Sines onde apenas 1% da electricidade q gasta vem da rede e deve ser para os escritórios
    Escritórios onde não tratam apenas de gasóleo e gasolina.
    Esses lunáticos do terrível lobby elektro deviam ser todos corridos a pontapé.

    Responder
  7. rui says:
    12 de Maio de 2026 às 12:12

    Se por magia tudo o que é automóvel ligeiro passa-se a ser elétrico amanha em Portugal o consumo energético do pais aumentaria no máximo 25%, algo facilmente absorvido pela produção atual e rede de distribuição, até porque boa parte seria a noite quando há excesso de eólico e menos uso da rede (muita industria/serviços não opera a noite) e os carregamentos rápidos que seriam de dia tens o solar a ajudar…

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Os cidadãos com mais de 75 anos devem ser proibidos de conduzir?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube