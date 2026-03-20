PplWare Mobile

Espanha baixa IVA dos combustíveis, eletricidade e gás para 10%

· Motores/Energia 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. enfim, temos de ser fortes says:
    20 de Março de 2026 às 12:16

    Nunca pensei elogiar o governo de Sanchez. excelente a contrariar Trump (ou no caso, as vontades de Israel) e agora a proteger a economia espanhola. Sim, porque um aumento na energia traduz-se num aumento galopante em tudo o resto.
    Por cá, quando é que vamos ouvir algo semelhante? Ou baixar o IVA para tudo novamente para 19% ?
    Já chega de tanto estado…

    Responder
  2. Paga Zé says:
    20 de Março de 2026 às 12:19

    Por cá isso NUNCA será feito, senão lá se vai o lucro para pagar a SporTV e as maquilhagens….

    Responder
  3. guilherme says:
    20 de Março de 2026 às 12:26

    Já tinha dito no outro post e volto a dizer.

    Espanha foi o primeiro a dizer NÃO a Israel na questão da palestina, primeiro a dizer NÃO ao Big Daddy e hoje vemos que estava do lado certo da História pois o Bibi é das pessoas vivas que mais crianças matou e continua a matar, Sanchez tem ajudado a combater esta crise com medidas correctas.

    “- Espanha corta IVA para 10% nos combustíveis, gás e eletricidade”

    Quando é que o nosso governo faz algo?

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube