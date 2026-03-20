Espanha baixa IVA dos combustíveis, eletricidade e gás para 10%
O Governo espanhol vai avançar com uma redução do IVA sobre a gasolina, o gasóleo, a eletricidade e o gás para 10%, no âmbito de um pacote de medidas que visa mitigar os efeitos económicos da crise internacional.
A rádio espanhola Cadena SER informou que o Governo de Espanha vai avançar com uma redução do IVA sobre a gasolina, o gasóleo, a eletricidade e o gás para 10%, no âmbito de um pacote de medidas para mitigar os efeitos económicos da crise internacional, provocada pela guerra no Irão.
O conjunto de medidas será aprovado esta sexta-feira numa reunião extraordinária do Conselho de Ministros, convocada para responder ao impacto da guerra no Médio Oriente.
Descida do IVA dos combustíveis de 21% para 10%
O plano do Governo liderado por Pedro Sánchez inclui ainda a eliminação do imposto especial sobre os hidrocarbonetos, o que poderá traduzir-se numa redução entre 30 e 40 cêntimos por litro no preço final da gasolina e do gasóleo.
Também no setor energético estão previstas alterações fiscais, nomeadamente a supressão do imposto especial sobre a eletricidade (5%) e a redução do imposto sobre o valor da produção elétrica.
Segundo a Cadena SER, o pacote contempla ainda o reforço das medidas de apoio social, incluindo o aumento dos descontos no bónus social de eletricidade e a proibição de cortes de fornecimento a consumidores vulneráveis.
Além disso, prevê-se a proibição de despedimentos em empresas que beneficiem de apoios públicos, uma decisão que pretende salvaguardar o emprego num contexto de instabilidade económica.
O pacote inclui ainda ajudas aos setores mais afetados pela crise, como a pecuária, a pesca, os transportes e a indústria eletrointensiva, embora os detalhes finais ainda estejam a ser fechados.
O Governo espanhol deverá garantir uma aprovação alargada no Congresso dos Deputados, onde o diploma deverá ser votado nos próximos dias.
Nunca pensei elogiar o governo de Sanchez. excelente a contrariar Trump (ou no caso, as vontades de Israel) e agora a proteger a economia espanhola. Sim, porque um aumento na energia traduz-se num aumento galopante em tudo o resto.
Por cá, quando é que vamos ouvir algo semelhante? Ou baixar o IVA para tudo novamente para 19% ?
Já chega de tanto estado…
Por cá isso NUNCA será feito, senão lá se vai o lucro para pagar a SporTV e as maquilhagens….
Já tinha dito no outro post e volto a dizer.
Espanha foi o primeiro a dizer NÃO a Israel na questão da palestina, primeiro a dizer NÃO ao Big Daddy e hoje vemos que estava do lado certo da História pois o Bibi é das pessoas vivas que mais crianças matou e continua a matar, Sanchez tem ajudado a combater esta crise com medidas correctas.
“- Espanha corta IVA para 10% nos combustíveis, gás e eletricidade”
Quando é que o nosso governo faz algo?