iPhone 17 Pro entra em campo: a tecnologia da Apple está a ajudar a analisar lances no futebol

A utilização de tecnologia no futebol continua a evoluir e, de forma surpreendente, um dispositivo comum do dia a dia começa a ganhar espaço num dos ambientes mais exigentes do desporto profissional. O iPhone está a ser utilizado em sistemas avançados de análise de jogo, particularmente na deteção de fora de jogo, trazendo novas capacidades ao universo do VAR. O Brasil escolheu o iPhone 17 Pro.

Um reforço tecnológico para o VAR

O sistema VAR tradicional baseia-se em câmaras de transmissão televisiva de alta qualidade, operadas por equipas técnicas que analisam os lances em tempo real. No entanto, ligas como a Premier League têm vindo a testar soluções complementares que recorrem a múltiplos iPhones posicionados no estádio.

Estes dispositivos são instalados em pontos estratégicos e captam vídeo a alta velocidade, permitindo recolher dados extremamente detalhados sobre o movimento dos jogadores e da bola.

Como os iPhones são usados na análise de lances de futebol

Ao contrário do que se possa pensar, o iPhone não substitui as câmaras profissionais.

O seu papel é mais específico e tecnológico:

Captação de imagem em alta frequência (alta taxa de frames)

Recolha de dados para reconstrução tridimensional dos jogadores

Apoio a sistemas de inteligência artificial que analisam posições em campo

Identificação automática de momentos-chave, como o passe no fora de jogo

Com dezenas de iPhones a trabalhar em conjunto, o sistema consegue criar uma representação digital precisa do jogo, reduzindo a margem de erro humano.

Fora de jogo mais rápido e preciso

Uma das maiores críticas ao VAR tem sido o tempo de decisão e a subjetividade em alguns lances.

Com o apoio destes dispositivos:

As decisões tornam-se mais rápidas

A precisão aumenta significativamente

Reduz-se a dependência da interpretação manual

O resultado é um sistema de fora de jogo semiautomático mais fiável, já em fase de implementação em várias competições.

Veja o vídeo produzido pelo Athletico Paranaense no seu estádio de futebol, Arena da Baixada:

Uma tendência que pode crescer

A introdução do iPhone neste contexto mostra como a tecnologia de consumo pode ter aplicações inesperadas em ambientes profissionais de alto nível. A combinação de hardware avançado, sensores e software de análise está a abrir novas possibilidades no desporto.

Ainda assim, o VAR continua a depender de uma infraestrutura complexa e de múltiplos sistemas. O iPhone surge como uma peça adicional, não como substituto, mas como complemento que pode ajudar a tornar o futebol mais justo e tecnologicamente evoluído.