O gelo veio para ficar, com Frostliner

Tal como já vimos em jogos como Frostpunk, o cenário de um cataclismo global relacionado com uma nova Era do Gelo, é um tema bastante apelativo para os videojogos. Encontra-se em desenvolvimento, Frostliner, um jogo de estratégia no qual o gelo é o principal inimigo.

Frostliner, numa primeira abordagem aparenta ser um jogo que bebeu forte inspiração tanto do jogo Frostpunk, como do filme Snowpiercer.

A história que dá conteúdo a Frostliner, conta como a nossa Lua, por razões que nos ultrapassam, foi obliterada e agora, em vez de um satélite redondo na nossa órbita, se trata de um corpo celeste estilhaçado.

É claro que, tal evento teria brutais consequências no nosso planeta pelo que, no mundo de Frostliner, o planeta Terra, como nós o conhecemos deixou de existir. A Terra congelou!

O jogo coloca os jogadores no comando de uma verdadeira cidade ferroviária nómada, ou seja, num gigantesco comboio repleto de sobreviventes, que atravessa a imensidão congelada que já foi outrora o nosso planeta e que, além do insaciável gelo, ainda se encontra mais destruída pela guerra entre os sobreviventes.

Trata-se de um jogo de construção de cidades bastante peculiar, uma vez que as fundações da cidade assentam precisamente sobre as linhas de caminho de ferro. Tal como nos restantes jogos do género, cabe ao jogador gerir a cidade da melhor forma possível. Para tal, vai reunir sobreviventes que encontra na imensidão gelada, recolher os poucos recursos que encontrar, e tomar todas as decisões que tiverem de ser tomadas para manter o comboio a funcionar e se manter à frente do gelo.

Segundo a equipa de desenvolvimento, o próprio comboio terá a capacidade de produzir novas carruagens e assim, aumentar as condições e infraestruturas da cidade. Vai existir ainda um sistema de bónus de adjacência que tornam as instalações mais produtivas quanto maior for, pelo que se poderá esperar uma componente estratégica bastante interessante.

O comboio não pode parar de vez. A corrida pela paisagem congelada permitirá apenas paragens pontuais para apanhar recursos essenciais, limpar escombros e detritos e recolher novos passageiros. No entanto, assim que o trem para, o jogador terá de ficar em alerta, pois as baterias que alimentam todo o comboio, incluindo os seus aquecedores, esgotam-se rapidamente.

E convém não esquecer... o comboio funciona com combustível pelo que o jogador terá de fazer tudo o que puder para mantê-lo abastecido a qualquer momento e... qualquer custo.

Haverá ainda um sistema de research, permitindo que o jogador pesquise novas tecnologias, instalações e melhorias, como a fornalha de cadáveres, por exemplo, que permite transformar os passageiros falecidos em combustível.

E não esquecer... o Frostliner é um verdadeiro tesouro na imensidão gelada. Tanto para os sobreviventes como para as restantes entidades do deserto, que tudo farão para o poder apanhar... ou raptar. Qualquer inimigo que não seja destruído, se tornará num implacável perseguidor, seguindo atrás do comboio até uma paragem. Aumentar a velocidade da locomotiva pode ajudar a ficar um passo à frente mas gasta combustível. Por outro lado, o jogador poderá investir em sistemas de defesa para repelir as ameaças.

Frostliner será lançado em 2026 para PC.