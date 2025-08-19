Como os criadores de videojogos estão a usar a IA para “remodelar” a indústria

Com a Inteligência Artificial (IA) a alterar o método de trabalho de muitos profissionais, a Google procurou perceber de que forma a tecnologia está - ou pode vir - a "reformular" a indústria dos videojogos, inquirindo aqueles que os criam e desenvolvem.

Uma nova investigação, conduzida pela Google Cloud e pela The Harris Poll e publicada em 18 de agosto de 2025, perguntou a 615 desenvolvedores de jogos nos Estados Unidos, Coreia do Sul, Noruega, Finlândia e Suécia sobre o estado atual da IA na indústria, bem como o seu potencial futuro.

Realizado no final de junho e início de julho deste ano, o inquérito concluiu que o criadores de videojogos concordam "em grande parte" que a IA está "a ter uma influência positiva numa ampla gama de esforços criativos, ambientes de negócios e fluxos de trabalho internos".

De tal forma, que mais de 90% dos inquiridos afirmou que a tecnologia está "a ajudar numa série de desafios, incluindo impulsionar a inovação e melhorar a experiência do jogador".

Segundo a própria Google Cloud, na introdução do documento que dá conta do estudo, a indústria dos jogos está a atravessar mudanças profundas, com os custos de desenvolvimento mais altos, os mercados tendencialmente mais saturados e os jogadores a optarem pelos conteúdos antigos.

IA está a transformar a indústria dos videojogos

Segundo o estudo, 97% dos inquiridos afirmaram que a IA generativa está a "remodelar" a indústria dos jogos, 95% afirmaram que está a "reduzir tarefas repetitivas nos fluxos de trabalho" e 94% afirmaram que está a "impulsionar a inovação".

Além disso, a investigação concluiu o seguinte:

47% dos inquiridos referiram que a IA está a acelerar os testes de jogo e o equilíbrio da mecânica;

45% afirmaram que a IA ajuda na localização e tradução do conteúdo do jogo;

44% afirmaram que a IA melhora a geração de código e o suporte de scripting.

Além disso, 89% dos programadores acreditam que a integração da IA está a "mudar as expectativas dos jogadores", com 37% a referir que descobriram que os jogadores procuram "experiências mais realistas".

Mais, 40% dos entrevistados consideram os motores de jogos impulsionados por IA e a IA para equilibrar a jogabilidade como as tendências mais promissoras, seguidos por testes e controlo de qualidade impulsionados por IA, com 36%.

Depois, o relatório observou que "os desenvolvedores de jogos enfrentam alguma hesitação relativamente à adoção da IA geral, principalmente devido aos direitos de propriedade e dados": 63% dos expressaram preocupações sobre a propriedade dos dados, 35% sobre a privacidade dos dados dos jogadores, 32% sobre o licenciamento pouco claro e 32% sobre a propriedade do conteúdo gerado por IA.

A Google Cloud descobriu, também, que a IA mudou a composição das equipas:

62% dos inquiridos afirmam que surgiram novas funções centradas na IA;

56% dos inquiridos afirmaram que as funções existentes "evoluíram" para incluir tarefas relacionadas com a IA.

De acordo com a investigação, os maiores obstáculos à adoção da IA são a "dificuldade em medir o sucesso das implementações de IA" (25%) e o "custo da integração da IA" (24%).

Ainda assim, 94% dos inquiridos esperam que a IA reduza os custos gerais de desenvolvimento a longo prazo (em três ou mais anos) e 40% afirmaram que está a "criar novos modelos ou estratégias de negócio".

Segundo o relatório, que pode ser consultado aqui, "no geral, a investigação constatou uma adoção generalizada da IA na indústria dos jogos - e um nível surpreendente de otimismo relativamente à mesma".

Além disso, "embora os desenvolvedores levantem preocupações importantes sobre questões de propriedade intelectual e propriedade de conteúdos gerados por IA, o feedback geral sobre como a IA pode impactar a indústria de jogos como um todo é positivo".