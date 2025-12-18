Novo Nissan MICRA 100% elétrico já disponível a partir de 22.490 euros (+IVA)

O novo Nissan MICRA regressa ao segmento B como um veículo 100% elétrico, com duas opções de bateria: 40 kWh e 52 kWh. Prestes a chegar às estradas portuguesas, a nova geração já está disponível para pré-venda na Rede de Concessionários Nissan e online.

O Nissan MICRA 100% elétrico chegou ao mercado, em maio, para dar forma à sexta geração de um modelo elegante e despretensioso, cujos princípios têm sustentado popularidade e sucesso ao longo de várias décadas.

Se a sexta geração lhe parece familiar, observe com mais atenção: adaptado às necessidades energéticas do presente, o novo modelo mantém-se fiel aos seus princípios orientadores, que têm sustentado a sua popularidade e sucesso, ao longo de cinco gerações e mais de 40 anos.

Nissan MICRA em pré-venda a partir de 22.490 euros (+IVA)

O tão aguardado Nissan MICRA 100% elétrico está prestes a chegar às estradas portuguesas e já está disponível em pré-venda online e na Rede de Concessionários Nissan a partir de 22.490 euros (+IVA).

O novo Nissan MICRA de sexta geração regressa ao segmento B como um veículo 100% elétrico e totalmente conectado. Mantendo-se fiel aos seus princípios como um automóvel elegante e despretensioso, chega, agora, com zero emissões.

Nissan MICRA com duas opções de bateria

Concebido no Centro de Design Europeu da Nissan, em Londres, o novo Nissan MICRA tem um visual renovado, com um design tipo SUV e acabamentos exteriores premium. Além disso, oferece duas opções de bateria: 40 kWh e 52 kWh.

Apesar de ter sido concebido a pensar na cidade, tem uma autonomia de até 419 km (na versão de 52 kWh), o que permite que se adapte às curtas distâncias do dia a dia e a deslocações mais longas.

No que diz respeito ao carregamento, oferece uma das melhores opções de carregamento rápido disponíveis na categoria, segundo a Nissan.

Graças ao seu carregador de 100 kW DC (ou 80 kw na versão de 40 kWh), o carregamento rápido de 15%-80% demora 30 minutos.

Para maximizar a eficiência do carregamento, inclui de série, em ambas as opções de bateria, uma bomba de calor que permite o aquecimento e arrefecimento da bateria.

Tecnologia e segurança asseguradas

A tecnologia é um dos pontos altos do novo Nissan MICRA que garante uma experiência estimulante e conectada tanto para condutores como para passageiros.

O NissanConnect surge com serviços integradas da Google para garantir que o automóvel é uma extensão do cliente, permitindo fazer chamadas, transmitir música, planear viagens e controlar várias funções do veículo através do controlo por voz para garantir uma condução segura.

O novo Nissan MICRA está, também, disponível com Apple CarPlay e Android Auto como padrão para os proprietários que preferem espelhar o seu telemóvel.

A segurança é um tema central para a Nissan e o novo MICRA vem equipado para garantir a maior tranquilidade na estrada, estando disponível com o sistema de assistência Nissan ProPilot, que oferece assistência à manutenção na faixa de rodagem, controlo de velocidade adaptativo e travagem de emergência.

As funcionalidades adicionais incluem o seguinte:

Travagem de Emergência Autónoma;

Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem de Emergência;

Aviso de Saída da Faixa de Rodagem;

Prevenção da Saída da Faixa de Rodagem.

A par de outras funcionalidades, proporciona um nível impressionante de segurança para o condutor e passageiros.

O novo MICRA oferece, também, Aviso de Ângulo Morto, Aviso de Mudança de Faixa, Travagem Automática de Emergência na Traseira, Alerta de Tráfego Cruzado na Traseira e Alerta de Saída Segura para Ocupantes.

Preço e disponibilidade

As pré-vendas do novo Nissan MICRA já estão a decorrer online e na Rede de Concessionários Nissan. O novo modelo 100% elétrico está disponível a partir de 22.490 euros (+IVA).

Está a decorrer uma oferta especial de lançamento de 5 anos de garantia e manutenção programada.

