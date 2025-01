Pesquisas sobre como apagar conta do Facebook ou do Instagram dispararam

Aparentemente, nem todos estão dispostos a usar redes sociais sem algum controlo. Depois do anúncio de Mark Zuckerberg de que as plataformas Meta, incluindo o Facebook, Instagram e outras, abandonarão a verificação de factos a troco das Community Notes, as pesquisas para apagar contas Meta dispararam.

As pesquisas por “como apagar o Facebook” e “como apagar o Instagram” atingiram o pico nos dias seguintes ao anúncio de Mark Zuckerberg, segundo dados do Google Trends. As redes sociais da Meta vão deixar de dar prioridade à verdade dos factos nas publicações nas plataformas.

Pesquisas relacionadas como “como sair do Facebook”, “como eliminar conta de tópicos” e “como eliminar conta do Instagram sem iniciar sessão” também alcançaram o estado de tendência de destaque. Isso significa que registaram aumentos de 5.000% ou mais no interesse dos visitantes da pesquisa da Google.

Os concorrentes do Facebook também receberam um aumento do interesse. A Bluesky registou um aumento de quase 1000% nas pesquisas durante o mesmo período em que as pessoas procuravam sair das aplicações sociais. Zuckerberg acusou as pessoas que abandonam as plataformas da empresa presumivelmente porque assumem que todos são tão sem escrúpulos e maleáveis ​​como ele e não fariam nada simplesmente por princípio.

Infelizmente, para aqueles que procuram um local de destino, não existem muitos substitutos adequados para plataformas como o Instagram ou o Facebook. As pessoas que procuram deixar as plataformas para trás à medida que se transformam em fábricas de IA parecem não ter alternativas óbvias ou lógicas, o que pode limitar o seu abandono.

Zuckerberg conquistou com sucesso grandes partes da web social, e escapar ao seu alcance é difícil. Isto especialmente quando é necessário convencer as pessoas com quem se quer manter contacto a seguir o mesmo caminho. O Facebook acumulou com sucesso mais de três mil milhões de utilizadores ativos mensais em todo o planeta e o Instagram tem dois mil milhões.

Quem quiser conversar com os seus amigos também tem problemas. O WhatsApp, detido pela Meta, tem quase três mil milhões de utilizadores ativos e o Messenger tem mais de mil milhões. Mesmo quem apague as suas contas ou nunca tenha criado uma, a Meta retém dados sobre si e continua a acompanhar a atividade na web para o seu enorme negócio de publicidade digital.