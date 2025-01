Liberdade de expressão? Meta segue X e troca verificação de factos por notas da comunidade

A Meta, empresa-mãe do Facebook e Instagram, anunciou uma mudança significativa na sua estratégia de combate à desinformação. A partir de agora, o programa de verificação de factos realizado por organizações externas será descontinuado, Este será substituído por um sistema de "Notas da Comunidade", similar ao modelo implementado no X.

Verificação de factos passa a notas da comunidade

A decisão, que começa a ser implementada nos EUA, surge após a Meta reconhecer que o sistema atual, baseado em verificadores de factos independentes, apresentava "vieses" e resultava na verificação excessiva de conteúdos. A empresa acredita que o novo modelo, que se baseia na contribuição dos próprios utilizadores para identificar e contextualizar informações potencialmente falsas, será mais eficaz.

O sistema de "Notas da Comunidade" permite que os utilizadores adicionem notas a publicações que considerem enganosas ou que necessitem de contexto adicional. A Meta afirma que este modelo, já utilizado com sucesso no X, permite que a comunidade decida quais as publicações que precisam de ser sinalizadas. Isso promove uma maior transparência e participação dos utilizadores no combate à desinformação.

Com esta mudança, a Meta pretende também "permitir mais discurso" nas suas plataformas, diminuindo as restrições em tópicos como imigração e género. Quer focar-se em "violações ilegais e de alta gravidade", como terrorismo, exploração infantil e tráfico de drogas. A empresa reconhece que os seus sistemas de moderação de conteúdo "foram longe demais" e cometeram "muitos erros" ao censurar excessivamente conteúdos legítimos.

Meta quer mais Liberdade de expressão para todos

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, admitiu que a mudança é, em parte, motivada por eventos políticos recentes e por uma mudança cultural que prioriza a liberdade de expressão. O Conselho de Supervisão da Meta, órgão independente que supervisiona as decisões de conteúdo da empresa, saudou as alterações. Manifestou também a sua intenção de colaborar com a Meta na implementação deste novo sistema.

A transição para o modelo de "Notas da Comunidade" será gradual e a Meta prevê que o sistema seja aperfeiçoado ao longo do ano. A empresa irá também substituir os avisos sobrepostos em publicações por etiquetas. Espera que isso vá simplificar a experiência do utilizador.

Resta saber como este novo modelo irá impactar a luta contra a desinformação nas plataformas da Meta. Há que saber também se será eficaz na identificação e combate às notícias falsas. A experiência com o X não tem sido pacifica e muitos entendem que a rede social de Elon Musk tornou-se um local onde as informações falsas são atualmente um foco e um lugar-comum.