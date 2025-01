Data de lançamento da série Galaxy S25 foi finalmente anunciada pela Samsung!

Há já vários meses que se fala dos novos Galaxy S25 da Samsung. A marca coreana terá nestes smartphones algo especial e que esteve a preparar nos últimos meses. Agora, e de forma oficial, foi finalmente revelada a data em que a série Galaxy S25 será apresentada pela Samsung.

A contagem decrescente já começou para a esperada série de smartphones flagship da Samsung. Focada no tempa “um novo capítulo na IA móvel” e com grande ênfase à inteligência artificial, a Samsung fez uma publicação oficial sobre a data de lançamento da série Galaxy S25.

Começaram a surgir declarações oficiais sobre a série, que irá acolher quatro dispositivos diferentes: Galaxy S25, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Plus e Galaxy S25 Slim. Segundo a publicação da Samsung, o dia 22 de janeiro, pelas 18 horas, foi determinado como a data de lançamento da série Galaxy S25.

Há rumores de que estes smartphones vão estar equipados com um ecrã AMOLED de 6,8 polegadas com uma taxa de refrescamento de 120 Hz, o poderoso processador Snapdragon 8 Elite, até 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento. Quanto às câmaras, prepare-se para uma configuração potencialmente quádrupla com um sensor principal de 200 megapíxeis.

Em termos de design, a marca terá decidido dar um toque diferente às câmaras traseiras, com novas margens pretas à volta das lentes. Além disso, o S25 Ultra poderá apresentar arestas mais arredondadas que o seu antecessor, deixando precisamente esta característica do flagship para trás.

Espera-se que o Galaxy S25 venha com características como traduções em tempo real, geração de texto e criação de imagens mais fáceis do que nunca. Graças ao processador Snapdragon 8 Elite , grande parte destas funções serão processadas no próprio dispositivo, pelo que pode esperar velocidade e, sobretudo, privacidade e segurança para que os seus dados não circulem na cloud.

Este será um momento especial e onde a Samsung mostrará as suas armas para o mercado dos smartphones premium. Há ainda uma oferta para todos e quem se registar na página do evento Unpacked, poderá obter um desconto de 50 euros na compra de qualquer um dos dispositivos apresentados e habilitar-se a ganhar um Galaxy Tab S10 Ultra.