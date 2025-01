Honor Magic7 Lite: Há um novo rei da bateria no universo Android

A Honor tem mostrado excelentes smartphones nos últimos tempo. Com propostas para todas as categorias, garante o melhor hardware em todas as áreas. A prova disso voltou a ser mostrada, com o Honor Magic7 Lite a garantir o topo das tabelas no campo da bateria na DXOMARK.

A bateria do Honor Magic7 Lite alcançou a pontuação máxima (ex-aequo) na base de dados da DXOMARK graças a um poderoso desempenho em autonomia. Equipado com uma bateria de 6600 mAh, o Honor Magic7 Lite, comercializado como Honor X9c em algumas regiões do mundo, exibiu uma impressionante duração de bateria de pouco mais de três dias e meio sob utilização moderada.

Este dispositivo ganhou 12 horas de autonomia relativamente ao modelo anterior, o Honor Magic6 Lite (5800 mAh), durando 89 horas sem necessidade de recarregar. Na maioria dos casos de teste, especialmente em streaming de vídeo e jogos, o Honor Magic7 Lite demonstrou uma autonomia excecional, alcançando também o primeiro lugar na sub-pontuação de autonomia.

O desempenho de carregamento também se destacou, apesar da enorme capacidade de carregamento, graças ao carregador de 66 W. O Honor Magic7 Lite atingiu 80% da carga completa em cerca de 42 minutos, e recuperou quase 7 horas de autonomia numa rápida recarga de bateria de 5 minutos, superando o seu antecessor X9b.

Apesar destes tempos de carregamento impressionantes, o Magic7 Lite ainda estava atrás do tempo de carregamento do Oppo Find X7 Ultra, que atingiu 80% de uma carga completa em metade do tempo (20 minutos) num carregador de 100 W.

O Honor Magic7 Lite também obteve uma classificação elevada na subpontuação de eficiência. Isto graças à sua corrente de descarga consistentemente baixa em quase todos os casos de teste individuais, especialmente streaming de vídeo e jogos. A eficiência de uma carga completa foi, no entanto, apenas média, e foram medidos consumos de energia residual relativamente elevados da rede após o fim de uma carga completa.

Comparado com outros dispositivos do segmento Avançado, o Honor Magic7 Lite apresentou uma duração geral da bateria excecional e um elevado grau de otimização. Com isto, superou o seu antecessor e alcançando a pontuação máxima global e, claro, no seu segmento.