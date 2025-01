Apple recompensou Tim Cook em 2024 com um aumento do salário elevado

A Apple é uma das maiores empresas do planeta. Com resultados financeiros elevados, quer recompensar os seus gestores. Assim, e segundo foi revelado, Tim Cook teve mais um aumento do seu ordenado. Desta vez, o novo homem forte da Apple arrecadou 74,6 milhões de dólares em 2024.

Tim Cook vê aumento de salário em 2024

O CEO da Apple, Tim Cook, recebeu um salário base de 3 milhões de dólares em 2024 pelo terceiro ano consecutivo. O executivo também ganhou bónus e outras remunerações que elevaram o seu salário total para cerca de 74,6 milhões de dólares no ano passado.

Para Tim Cook, isto representa um aumento de 18% relativamente ao ano anterior. O rendimento adicional pago a Tim Cook incluiu 58,1 milhões de dólares em prémios em ações, 12 milhões de dólares em pagamentos de planos de incentivos não patrimoniais e 1,5 milhões de dólares em remunerações não identificadas. A Apple decidiu dar a Cook um aumento do valor-base do seu prémio de capital de 40 milhões de dólares para 50 milhões de dólares.

No ano passado, a Apple apresentou o Vision Pro e apesar do interesse, o preço elevado de 3.499 dólares limitou o apelo do dispositivo. 2024 também viu a Apple apresentar a sua IA, a Apple Intelligence. No entanto, a Apple promove-o de forma escalonada e as capacidades de IA que lançou até agora têm sido menores em comparação com algumas das capacidades de IA oferecidas pela Samsung e pela Google.

Apple deu mais um prémio como recomensa

Durante todo o ano fiscal de 2024, a Apple arrecadou pouco menos de 295 mil milhões de dólares. Isso representou um ligeiro declínio em relação ao volume de negócios do ano fiscal de 2023. Os lucros líquidos da Apple também caíram de 97 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2023 para 93,74 mil milhões de dólares no último ano fiscal.

Sob a liderança de Tim Cook, a Apple reportou um pequeno aumento nas vendas do iPhone no ano fiscal de 2024, que aumentaram 0,2% para 201,18 mil milhões de dólares. As ações da empresa subiram ao longo do ano de 191,59 dólares para fechar 2024 nos 250,42 dólares. O aumento de 31% superou ligeiramente o Nasdaq 100.

Além de informarem o salário de Tim Cook para 2024, três outros executivos da Apple receberam a mesma remuneração. O ex-CFO Luca Maestri, que deixou a empresa no dia de Ano Novo, Deirdre O'Brien, que gere as lojas de retalho da empresa e dirige os Recursos Humanos, e a Conselheira Geral Kate Adams ganharam, cada um, 27.179.257 dólares no ano passado. Jeff Williams, diretor de operações da Apple, recebeu um pacote de remuneração ligeiramente inferior, totalizando 27.177.812 dólares.