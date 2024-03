Esqueceu-se do código do seu iPhone? Veja como desbloqueá-lo

Com a agitação do dia a dia e a quantidade de contas e acessos que os utilizadores reúnem, decorar códigos torna-se difícil, para alguns. Se por qualquer motivo se esqueceu do código do seu iPhone ou iPad, nada tema, porque a 4uKey da Tenorshare tem a solução - para esse e para outros potenciais problemas.

Embora sejam dispositivos de utilização diária, não é descabido esquecer-se do código do seu iPhone ou iPad, considerando a correria de hoje em dia.

Quando tal acontece, o desespero é real, pois é no smartphone que os utilizadores guardam uma série de dados importantes relativos à sua vida, desde aplicações dos bancos, e-mails, redes sociais, quiçá ferramentas de trabalho "portáteis" e mais acessíveis, entre outros.

Se, eventualmente, se esqueceu do código de acesso de um dos seus dispositivos, seja do iPhone ou iPad, a 4uKey da Tenorshare promete ser uma solução.

Conheça a 4uKey da Tenorshare

Esta aplicação permite que o utilizador desbloqueie os dispositivos portáteis da Apple, removendo os códigos, sejam de 4 ou 6 dígitos, ou passwords, desbloqueando o ID da Apple, entre outros.

De ressalvar que o objetivo desta aplicação circunscreve-se aos utilizadores dos próprios equipamentos, não se prevendo a sua utilização para outros fins maliciosos ou comerciais.

Por forma a ser abrangente e responder ao máximo de utilizadores possível, a 4uKey da Tenorshare tem uma interface simples e intuitiva com vários recursos disponíveis, à priori, facilitando a usabilidade até dos menos experientes.

Além disso, por ter sido especificamente desenvolvida para desbloquear produtos da Apple, como o iPhone e o iPad, a resposta é alargada: desbloquear um código numérico, Face ID, Touch ID, Apple ID, Tempo de ecrã e bloqueio MDM.

A 4uKey da Tenorshare permite, ainda, redefinir as definições do iPhone, restaurando-o, com ele bloqueado, e remover o código associado ao Tempo de ecrã, preservando os dados, neste caso.

Conforme assegurado pela Tenorshare, todas as versões do iOS são suportadas, porém, fica o alerta: faça um backup dos seus dados, pois há possibilidade de eles se perderem, durante os processos.

Como desbloquear iPhone com a 4uKey da Tenorshare?

Se precisar de desbloquear o seu iPhone, removendo o seu código, siga o passo a passo que lhe deixámos em baixo. Desta forma, verá o seu problema resolvido, de forma rápida e muito intuitiva.

Primeiro, instale a aplicação no seu computador, através deste link.

Depois de ter a app instalada e aberta, pronta para ser utilizada, clique em Desbloquear Tela do iOS e conecte o seu iPhone ao computador, por via de um cabo Lightning para USB, ou USB-C para USB, dependendo do modelo do seu dispositivo.

Após a aplicação 4uKey detetar o seu dispositivo, siga os passos que a aplicação lhe vai dar, para que o iPhone chegue ao ecrã de restauro.

Depois, faça o download do firmware mais recente, clicando em Download.

Com o download do firmware feito, clique em Começar a remover e aguarde. Com o código removido, o iPhone será reiniciado e, por fim, basta configurá-lo.

Se preferir, siga as indicações do vídeo:

Conclusão

Seja por que motivo for, é possível que se esqueça do seu código de acesso do iPhone e, caso tente demasiadas vezes, até bloqueie o dispositivo. Assim sendo, e para não ser uma situação aflitiva, há ferramentas pensadas para resolver a situação, de forma simples e intuitiva, sem grandes tecnicidades.

De facto, este tipo de ferramenta facilita a vida aos utilizadores que não dominam a tecnologia e para os quais nem sempre é claro como resolver este tipo de problema. No entanto, por ser verdadeiramente acessível, tratando da situação com apenas alguns cliques, pode servir para todos aqueles que queiram resolver o problema rapidamente.

Importa destacar que, quando recorrer à 4uKey da Tenorshare convém, sempre, impreterivelmente, fazer o backup dos seus dados, pois, caso contrário, pode perdê-los no processo, uma vez que a resolução do problema pode implicar um restauro do dispositivo.

Saiba mais sobre a 4uKey da Tenorshare aqui.