iOS 18 – Apple dá um novo golpe na Google com uma decisão arrojada sobre a privacidade da IA

A Apple acaba de desferir um novo golpe na arquirrival Google, depois de ter tomado uma decisão em matéria de IA que irá agradar a todos os utilizadores do iPhone. De acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, os recursos de IA do iOS 18 da Apple funcionarão inteiramente no dispositivo - seu iPhone - portanto, não há necessidade de processamento na cloud.

IA no iOS 18 vai ser uma revolução no iPhone?

A mudança de planos da Inteligência Artificial (IA) no iOS 18 é uma grande vitória para todos os utilizadores que se preocupam com a privacidade do iPhone, mas não é surpreendente! Isto porque a Apple é conhecida pelo seu forte foco em proteger o utilizador e tudo o que lhe diz respeito.

Esta decisão também envia uma forte mensagem ao maior rival da Apple, o Android do Google, de que o fabricante do iPhone fará tudo o que puder para vencer no campo de batalha da IA à medida que a competição aumenta.

O iOS 18 da Apple deverá ser lançado na Conferência Mundial de Programadores em junho, juntamente com novas e poderosas funcionalidades de IA do iPhone, incluindo Siri melhorada, entre outras poderosas novidades. O fabricante do iPhone deverá também revelar a sua estratégia de IA com mais pormenor.

Enquanto o mundo aguarda a grande revelação de IA da Apple em 10 de junho, parece que a onda inicial de recursos funcionará inteiramente no dispositivo. Isso significa que não há componente de processamento na cloud para o Large Language Model ou Modelo de linguagem grande da empresa (LLM), o software que alimenta os novos recursos.

Escreveu Gurman.

Este é o modelo que irá alimentar as funcionalidades de resumo automático fundamentais para a estratégia de IA da Apple e espera destacar-se quando apresentar o iOS 18.

Porque é que a privacidade no dispositivo é melhor para o iPhone

O processamento no dispositivo é muito superior ao da cloud, simplesmente porque os dados não saem do iPhone.

Processar comandos de IA no dispositivo significa que os utilizadores têm mais conforto sabendo que é menos provável que os seus pedidos de entrada sejam monitorizados e analisados pela Apple e por terceiros.

Afirma Jake Moore, consultor global de cibersegurança da ESET.

No entanto, as capacidades de IA da Apple no iOS 18 e seguintes exigirão uma enorme quantidade de poder de processamento de dados. O fabricante do iPhone tem investido em mais hardware capaz de hospedar IA, e o iPhone 16 aparentemente virá com um mecanismo neuronal aprimorado.

Moore diz que a próxima geração de iPhones é "mais poderosa do que nunca" e "claramente capaz de lidar com essas grandes solicitações".

E quando os pedidos de IA são gerados na cloud, existe um potencial muito maior de recolha de dados e de utilização indevida por parte dos detentores dos grandes modelos linguísticos, afirma Moore.

A Apple está claramente a pensar que, à medida que todos os dispositivos aumentam de potência ao longo do tempo, é mais provável que a IA no dispositivo seja a norma, especialmente para aqueles que estão conscientes da privacidade.

Explicou Jake Moore.

Apple vs Google - O campo de batalha da privacidade da IA

O campo de batalha da Inteligência Artificial está a aumentar e é claro que a Apple vê a privacidade como uma área que pode ajudá-la a vencer quando o iOS 18 for revelado em junho. E o movimento de IA do iOS 18 da Apple é um golpe claro para o Google e os dispositivos Android em geral.

No entanto, executar LLMs semelhantes ao ChatGPT sem suporte adicional à cloud será um desafio, diz a Android Authority, apontando que "alguns dos recursos de IA mais sofisticados da Samsung e do Google ainda exigem o poder dos servidores em nuvem".

O Galaxy AI da Samsung inclui alguns recursos offline numa abordagem de "IA híbrida", enquanto o modelo Gemini Nano AI da Google é para o dispositivo, de acordo com a Android Authority.

A abordagem apenas no dispositivo fará certamente com que a Apple se destaque, se o fabricante do iPhone conseguir fazer isso no iOS 18. O facto de a Apple ser proprietária do hardware, do software e da plataforma ajuda, claro, mas é provável que pelo menos algumas das funcionalidades estejam limitadas ao iPhone 16.