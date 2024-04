Intel debaixo de fogo depois de ter vendido chips “Meteor Lake” à Huawei

Os legisladores dos EUA estão a atacar a Intel depois de a gigante americana ter vendido tecnologia de ponta, os chips "Meteor Lake", à Huawei. Esta dúvida das autoridades americanas é mais complexa porque a Intel recebeu autorização para vender microprocessadores para computadores portáteis à Huawei a partir de 2020. Então o que estará a "incomodar" os americanos?

Intel Core Ultra 9 é o núcleo do problema

Na quinta-feira da semana passada, a Huawei apresentou o seu novo portátil de topo: o MateBook X Pro. Nada de suspeito até ao momento. Aliás, esta máquina tem recebido excelentes críticas nas suas versões de 2018, 2020 e 2022, que testámos e apresentámos.

A chegada de uma nova versão, mais poderosa e versátil, é, sem dúvida, uma boa notícia. No entanto, são muitas as nuvens negras que ofuscam o brilho desta máquina, como resultado do conflito entre os EUA e a China.

Mas o que se passa exatamente com este chip da Intel?

Para percebermos o que se passa, temos de ter em conta que o novo MateBook X Pro tem um processador Intel Core Ultra 9 com microarquitectura Meteor Lake. Atualmente este é um dos CPUs mais potentes que a Intel fabrica, e incorpora também uma NPU (Neural Processing Unit), que é a lógica especializada na execução de algoritmos de inteligência artificial.

O facto de este chip ter ido parar às mãos da Huawei irritou alguns legisladores norte-americanos.

A instituição responsável pela emissão de licenças de exportação nos EUA é o Departamento do Comércio, administrado pela sempre controversa Gina Raimondo. Em 2020, a administração de Donald Trump autorizou a Intel a vender à Huawei microprocessadores para computadores portáteis, e essa autorização continua em vigor, apesar de alguns legisladores norte-americanos se mostrarem relutantes em permitir o acesso de uma empresa chinesa aos chips de nova geração produzidos pela empresa de Pat Gelsinger.

Em todo o caso, a Intel não cometeu qualquer ilegalidade. O Departamento de Comércio autorizou-a a vender os novos processadores Intel Core Ultra 9 à Huawei e esta, não surpreendentemente, não deixou escapar esta oportunidade de negócio. No entanto, alguns membros republicanos do Congresso, incluindo Michael Gallagher, que preside à Comissão da Câmara dos Representantes para a China, não compreendem por que razão os fabricantes de semicondutores dos EUA são autorizados a continuar a vender circuitos integrados de ponta à Huawei nesta altura.

Um dos maiores mistérios que se passa em Washington D.C. é porque é que o Departamento de Comércio continua a permitir que a tecnologia dos EUA continue a ser enviada para a Huawei.

A declaração de Gallagher não é mais do que uma medida de pressão sobre a administração de Joe Biden para o obrigar a endurecer ainda mais as sanções contra a China.

Até ao momento, nem o Departamento de Comércio, nem a Intel comentaram, mas é possível que a autorização que permitiu à Intel vender processadores para computadores portáteis à Huawei não seja renovada quando expirar no final deste ano.